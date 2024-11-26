Türkiye’nin Enerji Güvenliği İçin Yaptırım Tepkisi: "Hedef Türkiye"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank’a yönelik yaptırımları ve Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar, ABD’nin yaptırım politikalarının Rusya yerine Türkiye’yi hedef aldığını belirterek, kış aylarına girerken enerji tedarikinin önemine vurgu yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamanın birincil öncelik olduğunu ifade etti.

"Gaz Prombank Yaptırımları Türkiye’yi Etkiliyor"

Bakan Bayraktar, Gazprombank’a yönelik yaptırımların Türkiye üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çekti. "Para ödeyemezsek gaz alamayız. Bu durum doğrudan bizim enerji arz güvenliğimizi tehdit eder," diyen Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde yaşanacak olası bir aksaklığın sanayi ve halkı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Geçmişte İran yaptırımları sırasında Türkiye’nin muafiyet tanınarak desteklendiğini hatırlatan Bayraktar, benzer bir muafiyet talebinde bulundu.

“Eğer bu muafiyet tanınmazsa, burada hedef Rusya değil, Türkiye demektir,” sözleriyle ABD’nin uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinde yaratacağı baskıyı açıkça ifade etti.

"Ambargolar Kalkması Zor Uygulamalar"

Bayraktar, ABD’nin yaptırım politikalarını eleştirerek, ambargoların bir gecede uygulanabildiğini ancak kalkmasının uzun sürdüğünü belirtti. “Benim önceliğim ülkeme gaz getirmek. ABD’nin iç siyasi meseleleri beni ilgilendirmiyor,” diyen Bayraktar, enerji güvenliğinin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade etti.

Yerli Enerji Kaynaklarının Önemi

Bayraktar, yerli enerji kaynaklarının Türkiye’nin enerji politikalarında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi. Özellikle yerli kömürden elektrik üretiminin artırılmasının önemine dikkat çekerek, “Doğal gaz fiyatlarının yükseldiği bir ortamda yerli kömür üretimimizi ve enerjiye katkımızı artırmalıyız,” dedi.

Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi konusuna da değinen Bakan Bayraktar, santralin daha verimli hale getirilmesi ve çalışanların haklarının korunması gerektiğini belirtti. "Doğru bir özelleştirme ile Çayırhan’ı daha aktif bir şekilde çalıştırabiliriz. Yerli kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız," diye konuştu.

Türkiye’nin Kararlılığı

Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin enerji politikalarındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD’nin yaptırımları ve enerji sektöründeki dış baskılara karşı güçlü bir duruş sergileyen Türkiye, yerli kaynaklarını daha etkin kullanarak enerji arz güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik adımlarını hızlandıracağını belirterek, hem yerli kaynakların kullanımını artıracak hem de dış kaynaklı enerji tedarikinde sürekliliği sağlayacak politikalar geliştirdiklerini ifade etti.