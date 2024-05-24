Başarılı oyuncu Elçin Afacan, rol aldığı "Zamanın Kapıları" dizisinde kötü bir karakteri canlandırmanın heyecanını yaşadığını ve bu deneyimden büyük keyif aldığını dile getirdi. Genellikle farklı rolleri denemekten hoşlandığını belirten Afacan, bu kez ilk defa kötü bir karakteri canlandırdığını ve bunun kendisi için heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti.

Afacan, karakteri hakkında yaptığı açıklamalarda, "Aslında, karakterimde kendi içinde geçerli sebepleri olan bir yanı var. Genellikle oyunculara aynı tür rollerde oynamaları önerilir ancak bu kez farklı bir karakteri canlandırarak kendimi şanslı hissediyorum. Kötü karakterin diğer rollerden farklı olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir ayrımın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Set ortamının oldukça keyifli geçtiğini dile getiren Elçin Afacan, özellikle Erkan Can ile birlikte çalışmanın büyük mutluluk verici olduğunu belirtti. Onunla ilk kez aynı sette bulunmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Afacan, Erkan Can'ın kibar ve bilgili bir insan olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Elçin Afacan, yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yaz döneminde yeni bir projede yer alacaklarını ancak henüz detay vermek istemediklerini dile getirdi. Tiyatro sahnesinde de yer alan Afacan, "Titus Kompleks" isimli oyunla da seyirciyle buluşuyor ve tiyatro sanatının medyada yeterince takip edilmediği konusunda eleştirilerini dile getiriyor.

Son olarak, Elçin Afacan'ın dizi ve tiyatro projeleriyle birlikte sinema ve diğer alanlarda da başarılı işlere imza atacağına dair beklentiler oldukça yüksek.