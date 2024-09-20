Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Mesaj, “Yol Arkadaşım Değilsiniz!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu’nun açılışında yaptığı konuşmada, parti içi çekişmelere sert tepki gösterdi. İmamoğlu, CHP içindeki sorunlarla uğraşanları eleştirerek, bu tutumun milletin sorunlarına çözüm bulmak yerine zaman kaybettirdiğini söyledi. “Parti içi meselelerle vakit kaybeden, benim yol arkadaşım değildir,” diyen İmamoğlu, odaklanılması gerekenin memleket meselesi olduğunun altını çizdi.

Açılış Töreninde Sert Mesajlar

Sultanbeyli’de yeni itfaiye istasyonunun açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde CHP’nin Tüzük Kurultayı’nda yaşanan gerginliklere değinen İmamoğlu, parti içindeki kişisel hesaplaşmaların zaman kaybettirdiğini ve memlekete zarar verdiğini belirtti. Özellikle, partide siyaset yapan kişilere yönelik olarak “Ayağıma bastın, koluma dokundun” gibi küçük meselelerle uğraşanların kendisinin yol arkadaşı olamayacağını vurguladı.

Parti İçi Meselelerle Vakit Kaybedilmemeli

İmamoğlu, parti içindeki kişisel çatışmaların milletin sorunlarına odaklanmayı engellediğini ifade etti. "Zaman, milletin sorunlarını konuşma ve çözüm bulma zamanıdır," diyen İmamoğlu, bu tür çekişmelerle uğraşmanın Türkiye’ye ve Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet olduğunu söyledi. “Parti işi araçtır, amaç millete hizmettir,” sözleriyle konuşmasına devam eden İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirtti, ancak partinin sadece bir araç olduğunu vurguladı.

Yol Arkadaşlığı ve Memleket Meselesi

Konuşmasında, belediye başkanlarına ve partideki siyasetçilere yönelik mesajlar da veren İmamoğlu, memleket için daha fazla çalışmayı hedefleyen herkesi yol arkadaşı olarak gördüğünü dile getirdi. "En iyiyi nasıl yaparım diye çabalayan her belediye başkanı benim en üstün yol arkadaşımdır," diyen İmamoğlu, işini en iyi şekilde yapan siyasetçilerin kendisinin her zaman yanında olacağını belirtti. Ancak, kişisel hesaplaşmalarla zaman harcayanlarla aynı yolda yürümeyeceğinin altını çizdi.

Memlekete Hizmet İçin Çalışma Çağrısı

İmamoğlu, parti içi meselelerle vakit kaybetmek yerine, tüm enerjinin Türkiye’nin kalkınması için harcanması gerektiğini söyledi. "Millete ihanet eden, parti içi meselelerle zaman kaybedenlerdir," diye konuşan İmamoğlu, Atatürk’e layık olmanın yolunun, halkın sorunlarına çözüm üretmekten geçtiğini vurguladı. Açıklamalarında, Gaziler Günü’nü kutlayarak Türkiye’nin geleceği için birlik ve beraberlik çağrısında bulunan İmamoğlu, refah içinde bir Türkiye hayalini dile getirdi.

Törende Kimler Vardı?

Açılış törenine İmamoğlu’nun yanı sıra CHP milletvekili Yunus Emre, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gibi isimler katıldı. Törenin açılışında İmamoğlu, Sultanbeyli’ye kazandırılan bu yeni itfaiye istasyonunun kentin güvenliği açısından önemine de vurgu yaptı. İtfaiye erlerinin fedakârlıkla çalıştığını belirten İmamoğlu, İstanbul’daki itfaiye altyapısının güçlendirilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kamuoyu Tarafından Nasıl Yorumlandı?

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları, parti içindeki bazı çevreler tarafından geniş yankı uyandırdı. Özellikle CHP’nin Tüzük Kurultayı'nda yaşanan gerilimlerin ardından gelen bu açıklamalar, İmamoğlu’nun parti içindeki bazı sorunlara karşı net bir duruş sergilediği şeklinde yorumlandı. Kimi kesimler, İmamoğlu’nun millet odaklı bir siyaset anlayışını vurgulamasını olumlu bulurken, bazıları bu mesajların parti içinde daha fazla tartışmaya yol açabileceğini öne sürdü.

İmamoğlu’nun "Benim yol arkadaşım değil" sözleri, özellikle parti içindeki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik bir uyarı olarak değerlendirildi. Bu açıklamalar, önümüzdeki süreçte CHP’nin iç dinamiklerinde daha fazla tartışma yaratacak gibi görünüyor.