Dünya Gastroenteroloji Ödülü Türk Kadın Hekime Verildi

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün, Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin 'Master of WGO' ödülünün sahibi oldu.

İlk kez bir Türk hekimine verilen bu ödüle layık görülen Dr. Tözün, "Geleneksel olarak her 2 yılda bir, alanında önemli işler başarmış gastroenteroloji doktorlarına verilen bu ödül 4 erkek hekim ile birlikte ilk kez, biri ABD'den olmak üzere iki kadın hekime verildi. Özellikle bir kadın olarak bu ödülü aldığım için ülkem adına ayrı bir kıvanç duyuyorum" diye konuştu.

KIVANÇ DUYUYORUM

Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün'e gastroenteroloji alanında yaptığı özgün bilimsel araştırmalar, eğitime verdiği destek ve Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin (WGO) misyonu doğrultusunda yaptığı üstün toplum hizmetleri sebebiyle 'Master of WGO ' ödülü verildi. Prof. Dr. Nurdan Tözün'e ödül, 2022 yılının Aralık ayında Birleşik Arap emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin açılış töreninde, derneğin eski başkanı Prof. Dr. Naima Lahbabi Amrani tarafından taktim edildi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR ÖDÜL

Dünyada gastroenteroloji alanında faaliyet gösteren. 119 derneği ve 60 bin bireysel üyeyi çatısı altında barındıran bir federasyon olan Dünya Gastroenteroloji Derneği, sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesi, tedavi rehberleri yayınlama ve gastroentereloji uzmanlık eğitimi konularında faaliteyt gösteriyor.

WGO ÖDÜLÜ ALAN İLK TÜRK KADIN HEKİM

Dernek, Master of WGO ödülünü 2 yılda bir, bilim ve eğitim alanında üstür hizmet sunan kişilere veriyor. Dubai'de düzenlenen törende 'Dünya Gastroentereloji Kongresi'nin plaketi takdim edilen Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün, Dünya Gastroenreroloji Derneği'nin Avrupa belgesini temsilen Mastar of WGO ödülünü alan ilk Türk kadın hekim oldu.