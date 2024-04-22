MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve millet Türk'tür," diyerek milli egemenliğin altını çizdi.

Bahçeli'nin yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na dikkat çeken detaylar yer aldı. Bahçeli, DEM Parti’yi hedef alarak, "Türk bayrağını kabul etmeyen hainlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına el konulması, ayrıca DEM Parti hakkında kapatma davası açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bu, tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur," ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajında, 23 Nisan 1920'de Ankara’da açılan Meclis'in milli egemenliğin bir sembolü olduğunu ve Türk milletinin zorlu şartlara rağmen bu tarihte büyük bir adım attığını vurguladı. İlk Meclis'in açılışı, Türk milletinin egemenlik mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edildi. Bahçeli, Meclis'in kurularak ordular yönetildiğini ve zaferden zafere koşarak vatanın düşmanlardan temizlendiğini belirtti.

Mesajın devamında Bahçeli, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, Türk bayrağına ve İstiklal Marşı'na karşı çıkanların bu millete mensup olamayacağını ifade etti. "Ülkemizi fiilen işgal altında gösterme provalarını hazmetmek mümkün değildir," diyen Bahçeli, bu tür olayların küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında gerçekleştiğini belirtti.

Bahçeli, demokrasi ve hukukun önemine de dikkat çekerek, "Meclis'te her fikre cevaz vardır, ama ihanete, bölücülüğe izin yoktur," dedi. Meclis'in milli birlik ve dayanışmanın merkezi olduğunu, siyasi bölücülüğe ve terörizme yardım edenlerin asla Gazi Meclis'te yeri olamayacağını vurguladı.

Son olarak, Bahçeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara ithaf edildiğini hatırlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı ve Türkiye'nin geleceğini temsil eden çocukların umut kaynağı olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği geçenlere ve kahraman şehitlere rahmet dileyerek mesajını tamamladı.