Devlet Bahçeli’den Sert Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı ile Bağımız Sarsılmaz, Fitneye Geçit Yok'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda hem iç hem de dış politikadaki önemli gelişmelere değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki ilişkinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, fitne girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergiledi. Aynı zamanda terörle mücadele, uluslararası ilişkiler ve sosyal meselelerde net mesajlar verdi.

1. Cumhur İttifakı'na Güçlü Destek

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Vurgusu: "Cumhur İttifakı'nın bağları derindir ve asla sarsılamaz," diyen Bahçeli, bu birlikteliğin Türk milletinin özünü yansıttığını belirtti.

Fitneye Karşı Uyarı: “Fitnebazlar iyice azıttı. Amaçları Cumhur İttifakı'nı yıpratmak. Ancak bu çabalar beyhudedir,” dedi.

2. Terörle Mücadelede Kararlılık

Bahçeli, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede sert bir tutum sergiledi.

Mesajı: "PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar, bugün ABD’nin maşası olmuşlardır."

Çağrı: Bahçeli, tüm Kürt vatandaşları birlik olmaya ve PKK’nın oyunlarını bozmaya davet etti.

3. İsrail’e Sert Eleştiri

Bahçeli, İsrail’in Filistin’deki eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Sözleri: "İsrail’in siyonist barbarlığı artıyor. Uluslararası yaptırımlar gecikmeden uygulanmalı ve adalet tecelli etmelidir."

Türkiye’nin Tutumu: Bahçeli, Türkiye’nin bu konuda net ve kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

4. Ekonomik ve Sosyal Sorunlara Duyarlılık

Bahçeli, İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuğun hayatını kaybetmesine de değindi.

Vurgusu: "Bu sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda manevi bir sorundur. Çocukların korunması devletin görevidir."

Çözüm Önerisi: Manevi ve sosyal desteklerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

5. G-20 ve Küresel Adalet Eleştirisi

Bahçeli, küresel adaletsizlik ve ekonomik eşitsizliklere de dikkat çekti.

Eleştirisi: "900 milyon insan temiz suya ulaşamazken, obez nüfus 885 milyonu aştı. Bu, adaletsiz bir dünyanın iflas beyannamesidir."

Türkiye’nin Rolü: Türkiye’nin bu adaletsizlikleri gidermede öncü bir rol üstleneceğini belirtti.

6. Milli Savunma ve Teğmenlerin Yemini

Bahçeli, Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan teğmenlerin yemin törenine ilişkin soruşturmaya destek verdi.

Sözleri: "Milli Savunma Bakanlığı hassastır ve kararlarına saygı duyuyorum."

Devlet Bahçeli’nin Mesajı:

Bahçeli’nin konuşması, hem iç hem de dış politikadaki kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı’nın gücüne vurgu yaparken, terörle mücadele ve küresel adaletsizlik konularında da net bir duruş sergiledi.