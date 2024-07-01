Deniz Baysal Yeni Dizi Projesiyle Hayranlarını Coşturuyor!

Son günlerde medyada yer alan haberlere göre ünlü oyuncu Deniz Baysal, yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada hayranlarının sevinçle karşıladığı bu haber, onun yeniden setlerde olacağı umudunu pekiştiriyor.

Deniz Baysal, Teşkilat dizisindeki başarılı performansının ardından Zehra karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Daha sonra Ne Gemiler Yaktım adlı kısa süreli dizide rol almış ancak beklenen ilgiyi görememişti. Şimdi ise Ayşe karakteriyle yeni bir diziye başrol olarak hazırlanıyor.

Show TV için planlanan ve Kalpazan olarak adlandırılan yeni proje, Deniz Baysal'ın hayranlarını heyecanlandıran bir iddiayla geliyor. Ünlü oyuncunun 3. kez Çağlar Ertuğrul ile ekranda olacağı söylentileri dolaşıyor. İkili, daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde başarılı bir işbirliği sergilemişti.

Kalpazan dizisinin hikayesi, dürüst bir Darphane memurunun hırsızlık dünyasına adım atması ve sahte para basma sürecini konu alacak. Bu iddialı senaryo, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul hayranlarını bir kez daha ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.