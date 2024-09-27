Cihangir Ceyhan’ın Başrolünde Olduğu “Dengeler” Filmi Büyük Sürprizlerle Geliyor

Yeni suç ve dram filmi Dengeler, 11 Ekim’de sinemalarda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu film, izleyicileri İstanbul’un karanlık ve göz ardı edilen arka sokaklarına götürerek, bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Dengeler, yalnızca suç dolu hikayesiyle değil, aynı zamanda derin duygusal katmanları ve etkileyici görsel diliyle de izleyicileri büyüleyecek. Film, Türkiye sinemasında suç türüne yeni bir soluk getirme iddiasında.

Kirli Bir Dünyada Hayatta Kalma Mücadelesi

Filmde, amatör bir sokak boksörü olan Ferit Kamacı karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, izleyicilere karanlık bir dünyanın içinde yaşam mücadelesi veren genç bir adamın hikayesini sunuyor. Ferit, doğarken annesini kaybetmiş ve ona verdiği kalbî bir sözü yerine getirmek için ringlere çıkmıştır. Ancak boks dünyasında kazandığı başarı, ona sadece zafer değil, aynı zamanda suç dünyasıyla da mücadele etmek zorunda kalacağı tehlikeler getirecektir.

Ferit, yenilmesi beklenen bir boks maçında, mafyanın desteklediği profesyonel rakibini sürpriz bir şekilde nakavt eder. Bu beklenmedik zafer, gayrimeşru bahis oynayan grupların planlarını bozar ve Ferit, bu suç çevrelerinin radarına girer. Üstelik aynı gece, Ferit’in abisi Ali bir suikasta kurban gider. Artık Ferit, hem abisinin intikamını almak hem de kendini ve sevdiklerini suç dünyasından korumak zorundadır. Sevdiği kadınla yeni bir hayata başlama hayalleri kuran Ferit için işler gittikçe karmaşık bir hale gelir.

Üç Farklı Perspektiften Anlatılan Bir Hikaye

Dengeler filmi, sıradan bir suç hikayesinin ötesine geçerek, aynı olayı üç farklı bakış açısından anlatan bir yapıya sahip. Senarist Sarp Kalfaoğlu’nun yazdığı bu derin hikaye, izleyicilere her karakterin olayları nasıl algıladığını ve yaşamlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu çok yönlü anlatım tekniği, hikayeyi daha da katmanlı ve sürükleyici hale getiriyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Yönetmen, çarpıcı sahneler ve gerilim dolu anlarla izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Özellikle İstanbul’un karanlık sokaklarında geçen sahneler, görsel açıdan etkileyici bir atmosfer yaratmayı başarıyor.

Etkileyici Oyuncu Kadrosu

Cihangir Ceyhan’ın başrolünü üstlendiği filmde, Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu ve Meli Bendeli gibi usta oyuncular da yer alıyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, filmin hikayesini daha da derinleştirirken, her bir karakterin izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakmasını sağlıyor. Filmdeki her karakter, izleyiciye kendi perspektifinden bir hikaye sunarken, olayların nasıl farklı algılanabileceği üzerinde düşündürüyor.

Ferit karakteri, sadece bir boksör değil, aynı zamanda içinde bulunduğu zor dünyada hayatta kalmaya çalışan bir genç adam. Cihangir Ceyhan’ın karaktere kattığı derinlik ve duygu, izleyicilere Ferit’in hem fiziksel hem de duygusal mücadelesini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Özellikle suikast ve mafya tehditleriyle başa çıkmaya çalışırken gösterdiği azim, karakteri daha da çarpıcı hale getiriyor.

Prodüksiyonun Gücü

Dengeler filminin yapım süreci, büyük bir titizlikle yürütüldü. Inter Yapım imzası taşıyan film, dev bir prodüksiyon ekibi ve yüksek bütçesi ile dikkat çekiyor. Filmin yapımcılığını Can Okan, Ahmet Ziyalar ve Sarp Kalfaoğlu üstlendi. 1930’lu yılların Türkiye’sinden esinlenilen mekanlar, kostümler ve aksesuarlarla donatılan setler, izleyicilere dönemin atmosferini yaşatacak. Mekan seçimleri, filmde anlatılan suç dünyasının gerçekçiliğini artırmak amacıyla özenle seçildi ve detaylı bir araştırma süreciyle hazırlandı.

Dengeler, sadece bir suç filmi olmanın ötesine geçerek, insanların karanlık taraflarına ışık tutan bir yapım olarak izleyicilerle buluşacak. Hem görsel anlamda hem de hikaye anlatımı açısından derin ve düşündürücü bir yapıya sahip olan bu film, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sonuç

Dengeler filmi, suç ve dram türünü harmanlayarak izleyicilere gerilim dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. İstanbul’un karanlık arka sokaklarında geçen bu hikaye, Ferit Kamacı’nın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hem etkileyici oyuncu kadrosu hem de üç farklı bakış açısını birleştiren hikaye yapısıyla Dengeler, izleyicileri ekrana kilitleyecek.