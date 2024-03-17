Demet Sağıroğlu, Bambaşka Sohbetler'in Bu Haftaki Konuğu Olarak Ntv Ekranlarında Ceyda Düvenci İle Buluştu.

Müzik yolculuğuna Kayahan'ın vokalisti olarak adım atan Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci'nin "Kayahan'la olan ilişkinizde bir nokta var ki, sizi hep şaşırttı. Siz albüm yapmak istediğinizi söylüyorsunuz, fakat Kayahan size ilk albümü yapmıyor. Bu durum nasıl gelişti?" sorusuna şu cevabı verdi:

Albüm Yapmak İsteyince Kayahan İle Aramız Bozuldu

Kayahan, Sezen Aksu'ya ve Aşkın Nur Yengi'ye albüm yaparken bana neden yapmıyor diye kızmıştı. Evet, öyle oldu. Kayahan, hazır olmadığımı düşündüğü için erken olduğunu savundu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Kayahan abiyle vokalistlik yaptım. Bir ara Sezen'e kızmış, 'Şimdi onun albümünü çıkardılar, senin de çıkardığını görmek istiyorlar' demişti. Sonrasında ben de istedim, Eylül ayında çıkaracağım dedi. Ama Ağustos'ta durum değişti, masanın üzerine eliyle işaret ederek 'Masa değişti' dedi. Ben de buna karşılık 'Ben de değiştim, gidiyorum' dedim ve 2 buçuk sene boyunca aramız açıldı. Ben o süreçte 'Kınalı Bebek' ve 'Arnavut Kaldırımları' gibi şarkılarımı yayınladım. Sonrasında Kayahan bana geri dönüp 'Gel, kızımı göreyim' demişti. Ona 'Dinledin mi?' diye sorduğumda ise 'Hayır' cevabını almıştım."

Kayahan Herkese Şarkı Vermezdi

"Kayahan, hiç kimseye bedava şarkı vermezdi. Ancak bana üç şarkı verdi: 'Şikayetim Var', 'Sana Kaldı' ve 'Teslim Ol'. Bu, onun tarafından gösterilen büyük bir vefa örneğiydi. İlk albümümün yapımcısı Şehrazat'tı, ikinci albümümün yapımcısı ise Kayahan oldu."

Demet Sağıroğlu'ndan Çıkış, İddialı Sözler

Demet Sağıroğlu, Cem Adrian'ı müzik dünyasına kazandıran ismin kendisi olduğunu belirterek, genç pop yıldızları arasındaki favorilerini sıraladı: "Zamanla bazıları aramızdan ayrılacaktır, ancak bazıları kalıcı olacak. Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Ediz gibi isimlerin gelecekte önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Diğerlerinin geleceği ise belirsiz."