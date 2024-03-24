Rusya'nın başkenti Moskova, 40 kişinin ölümüne ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan dehşet verici bir terör saldırısının hedefi oldu. AFP haber ajansı, saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiğini duyurdu.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nin açıklamasına göre, Crocus City Hall konser salonuna yapılan saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti ve yüzden fazla kişi yaralandı. Moskova, acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yoğun çabalarına tanıklık etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıyı kınarken, dünya toplumunun bu tür şiddet eylemlerine karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

Moskova'daki trajik olayın ardından, şehirdeki halka açık tüm etkinlikler iptal edildi ve güvenlik önlemleri artırıldı. Yangınla mücadele ekipleri ve helikopterler, saldırının izlerini silmek için bölgeye sevk edildi.

Rusya'nın en üst düzey liderleri, saldırının ardından halka güven vermek ve sorumluları adaletin önüne çıkarmak için bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olayla ilgili sürekli olarak bilgilendirildiğini açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıyı sert bir dille kınadı ve teröristlerin acımasızca cezalandırılması gerektiğini belirtti. Medvedev, Kiev rejiminin teröristleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak kararlı bir tutum sergiledi.

Bu korkunç saldırı, Moskova'nın güvenliği ve ulusal birliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Rusya, bu tür terörist eylemlere karşı kararlı bir şekilde mücadele etme kararlılığını ortaya koymak zorunda.