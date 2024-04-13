Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya iletme arzusuyla, Filistin'e dair derin kaygılarını dile getiren bir mektup kaleme aldı. Erdoğan'ın bu mektubu, sadece iki lider arasında değil, aynı zamanda dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Mektubunda, insanlık adına vicdanın ve adaletin sesini yükseltme çağrısı yapan Erdoğan, Gazze'deki trajik olayların ardından uluslararası hukukun ve insancıl değerlerin göz ardı edilmesine dair büyük bir endişe dile getirdi. Filistin topraklarında yaşanan çatışmaların, savaş kurallarının bile kabul etmediği hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin hedef alınmasıyla derinleştiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin uzun süredir sürdürdüğü insani diplomasi anlayışını vurgulayan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmanın yanı sıra Filistin'deki masumların yaşam haklarını koruma konusunda da kararlı olduklarını belirtti. Özellikle, Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların miktarını vurgulayarak, bu alandaki katkılarını altını çizdi. Ülkesinin, sadece sözde değil, eylemde de Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Erdoğan'ın mektubunda en çarpıcı vurgulardan biri, İslam dünyası için kritik bir öneme sahip olan Filistin-İsrail sorununun adil bir şekilde çözülmeden Ortadoğu'da kalıcı bir barışın sağlanamayacağına dairdi. Bu bağlamda, Erdoğan, uluslararası toplumun desteğini arkasına alarak, Filistin'in bağımsızlığını ve egemenliğini garanti altına alacak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Diyalogun önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, küresel barış ve istikrar için her türlü zorluğa rağmen diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı. Özellikle, son dönemde artan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi eğilimlerin, küresel barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti ve bu tür eğilimlere karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Erdoğan, mektubunun son bölümünde, Türkiye'nin Vatikan ile olan ilişkilerini daha da güçlendirme arzusunu dile getirdi. Ortak insani değerler ve dünya barışına hizmet etme amacıyla Vatikan ile diyalog ve işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Tüm bu ifadeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik kararlı ve etkileyici bir duruşunu yansıtıyor.