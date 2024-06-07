Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini duyurdu. Özel, Erdoğan’la yapılacak bu görüşmede gündemdeki tüm konuları masaya yatıracaklarını belirtti. "Önemli olan görüşebilmektir. Siyasetçiler el sıkışmazsa vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar." ifadesini kullanan Özel, görüşmenin önemine dikkat çekti.

Erken Seçim Sorusu

Özgür Özel, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. "İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok." diyen Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun “Mayınlı sahaya girilmiş olduğunu düşünüyorum.” şeklindeki sözlerine de cevap verdi. Özel, "Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda net olarak şunu söyledik: ‘Biz sesinizi duyacağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız, bu seçimde 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmeni atamayanlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun’ dedik. Bugün de söylüyorum; 31 Mart seçim sonuçları CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir." şeklinde konuştu.

"Mayınlı Saha Yok"

"Mayınlı saha falan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz." diyen Özel, "Ama oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayınlı saha olarak nitelendirirsiniz. CHP yarın bir seçim yapılsa iktidara gelecek partidir. Ancak erken seçim meselesinde benim atfım, vatandaşın sesini duymamanın doğurabileceği sonuçlara ilişkindir." dedi.

Görüşmenin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak görüşmede tüm konuları ele alacaklarını ifade eden Özel, "Önemli olan görüşebilmektir. Siyasetçiler el sıkışmazsa vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar." dedi. "Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti yumuşatacağımızı kimse beklemesin ama bir normalleşmeden bahsediyoruz." diyen Özel, "Ben vatandaşın bundan memnun olduğunu tüm anketlerde görüyorum. Normal olan budur. Siyasilerin birbirleriyle küfürleştikleri bir siyasetin hiç kimseye, en çok da yoksulumuza faydası yok." şeklinde konuştu.

"Rahatsız Olanlar Krizden Beslenenler"

"Normalleşmeden rahatsız olanlar, krizden beslenenlerdir." diyen Özel, bu tür partilerin normalleşmeyi engellemek için her fırsatta hakaret ettiklerini belirtti. "Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İki aydır gündemi Özgür Özel belirlemiyor. İki aydır gündemi Özgür Özel'in gündeme getirdiği halkın sorunları belirliyor." dedi.

Kayyum Sorusu

Özel'e, Demokratik Emek Partisi (DEM) üyesi Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı da soruldu. Özel, "Kayyumla ilgili Cumhur İttifakı'ndan gelen her iki açıklamayı da talihsiz buluyorum. Bahçeli'nin değerlendirmesi çok sorunlu. Millet vardır, devleti demokrasiyle yönetirseniz milletin yüzü güler. Bugün yetkiyi elinde bulunduranla aram iyi, ayar veriyorum diye milletin sesi olunmaz. Milletin sesi sandıktadır. Hukuku çiğnedik, milletin menfaati burada diyemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.

Siyasi Yansımalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel arasındaki bu görüşme, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Görüşmede ele alınacak konuların, ülkenin gelecekteki siyasi atmosferini ve muhalefet ile iktidar arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu. Bu önemli buluşma, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir.