Türkiye'nin Kararlı Mücadelesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadelede Güçlü Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada son bir yılda PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1045 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak, terör örgütlerinin hareket kabiliyetini yok etme kararlılığından bahsetti.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde edilen başarıları ve önümüzdeki dönemdeki planları şu sözlerle açıkladı: "Son bir yılda 34 bin 765 operasyonla, aralarında 7'si kırmızı kategoride olan 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü kıpırdayamaz halde. İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı, devletin güvenliğini sağlamanın ve vatandaşların huzurunu temin etmenin önemine vurgu yaparak, "Kanunun arkasında dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Vatandaşlarımız kolluk kuvvetlerine baktığında hukuk devletini de görmek ister. Güvenlikle özgürlük arasındaki hassas dengeyi koruyarak devletin güvenliğini, ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştık." dedi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ekonomik, turistik ve ticari faaliyetlerine yönelik zarar verme girişimlerine karşı kararlı olduklarını belirterek, "Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez." ifadelerini kullandı.

Devletin güvenlik güçlerine olan güvenini dile getiren Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız 2366 yeni neferle milletimize karşı sorumluklarını çok daha etkin yere getirecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve güvenlik politikalarındaki hassasiyetini ortaya koyarken, ülkenin asimetrik tehditlere karşı kararlı duruşunu da vurguladı.