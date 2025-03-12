Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündeme Dair Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İmralı, CHP, Suriye, Gazze ve aile yapısına yönelik küresel tehditler gibi birçok kritik konuya değinen Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Türkiye’nin barış diplomasisi konusundaki kararlı duruşunu vurguladı.

İmralı Görüşmeleriyle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen DEM Parti heyetinin İmralı’ya ziyaretiyle ilgili soruya yanıt vererek, "Benden randevu isterlerse veririm" dedi. Erdoğan’ın bu açıklaması, önümüzdeki dönemde hükümetin bu konuya nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

CHP ve Özgür Özel’e Sert Eleştiri: “Siyasetten Silinmesi Yakındır”

Ana muhalefet partisi CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da sert ifadeler kullanan Erdoğan, “Kendi belediye başkanlarından tepki gören birini muhatap almayız” diyerek, CHP içinde yaşanan yönetim krizine dikkat çekti.

"Özgür Özel’in bu gidişle siyasi arenadan çekilmesi ve selefi Bay Kemal gibi siyasetten tamamen silinmesi an meselesidir." diyen Erdoğan, CHP içinde yaşanan tutarsızlıklara ve çelişkilere işaret etti.

Erdoğan, vatandaşların sorunlarının siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Biz şov yapmıyoruz, halkın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Gazze Mesajı: “Bölgedeki Fitneleri Biliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de mezhep temelli gerilimlerin yeniden körüklendiğine dikkat çekerek bölgenin istikrarı için Türkiye’nin barışçıl duruşunu sürdürdüğünü söyledi.

"Suriye’de mezhep üzerinden fitne ateşi yakılmak isteniyor. Biz bu tür oyunların farkındayız ve bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Gazze’de devam eden savaş ve ateşkes süreci hakkında da konuşan Erdoğan, “Tüm ihlallere rağmen zorlu müzakereler sonucu sağlanan ateşkes sürdürülüyor.” diyerek, Türkiye’nin barış sürecinde oynadığı aktif rolü hatırlattı.

Türkiye’nin Barış Diplomasisindeki Gücü

Erdoğan, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, ülkenin uluslararası arenadaki etkisini artırmaya devam edeceğini ifade etti.

CHP’ye “Faşist Zihniyet” Eleştirisi

CHP’nin siyaset anlayışını da eleştiren Erdoğan, parti içindeki söylemlerin çelişkili ve tutarsız olduğunu belirtti.

"Özgür Özel’in grup kürsüsünden söyledikleri ertesi gün kendi belediye başkanları tarafından yalanlanıyor. Bu kadar tutarsız birini ciddiye almak mümkün değil." diyen Erdoğan, muhalefetin halkı kutuplaştırmaya yönelik bir dil kullandığını ve bunun ülkeye zarar verdiğini vurguladı.

Özellikle Alevi vatandaşlara yönelik kullanılan ifadelerin tehlikeli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “CHP, geçmişte ülkemize büyük acılar yaşatan ayrıştırıcı dili terk etmelidir.” diyerek uyarılarda bulundu.

Türkiye’yi İç Gündeme Hapsetme Çabaları Başarısız Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyen grupların toplumsal bağları zayıflatmaya çalıştığını belirterek, "Bu milleti ayrıştırma çabalarınız sonuçsuz kalacaktır. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz, ülkemizi iç gündeme hapsetme planlarınız başarısız olacak." ifadelerini kullandı.

Aile Yapısına Yönelik Küresel Baskılar

Erdoğan, konuşmasında aile yapısının küresel tehditler karşısında korunması gerektiğini belirtti.

"Neoliberal kültürün ve küresel etkilerin aile yapımız üzerindeki olumsuz etkilerini görüyoruz ve bu konuda kararlı adımlar atacağız." diyen Erdoğan, geleneksel aile yapısının korunması için yeni politikaların hayata geçirileceğini ifade etti.