Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a Mesaj: "Suriye’nin Geleceğini Birlikte Belirleyelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişi ve bölgedeki durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Esad rejimine geçmişte yapılan iş birliği çağrısını hatırlatarak, Suriye’nin geleceği için yapılması gerekenleri vurguladı. Erdoğan’ın açıklamalarında Suriye, Lübnan ve bölge genelindeki insani krizlere dair dikkat çekici mesajlar yer aldı.

Suriye'deki Durum: İlerleyiş ve Esad'a Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib, Hama ve Humus gibi bölgelerin muhaliflerin kontrolüne geçtiğini belirterek, bu ilerleyişin Şam’a doğru sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Şu an itibarıyla muhaliflerin yürüyüşü devam ediyor. Biz de bu süreci istihbarat ve medya yoluyla yakından takip ediyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı, geçmişte Esad’a yapılan iş birliği çağrısını hatırlatarak, “Gel Suriye’nin geleceğini birlikte tayin edelim” dediklerini, ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi. Bu ilerleyişin bölgede daha fazla çatışmaya yol açmadan devam etmesini temenni ettiklerini belirten Erdoğan, bölgenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu vurguladı.

Bölgesel Kriz: Lübnan ve Golan Tepeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin yanı sıra Lübnan ve Golan Tepeleri’ndeki duruma da dikkat çekti. Erdoğan, Lübnan’dan gelen yardım taleplerine Türkiye’nin duyarsız kalmayacağını belirterek, "Gerek Golan’da, gerek Beyrut’ta her taraf yerle yeksan olmuş durumda. Biz, Türkiye olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hem ayni hem de nakdi yardımlarla bölgeye destek olacağını vurgulayan Erdoğan, küresel toplumun bu krizlere karşı suskun kalmasını eleştirdi.

Birleşmiş Milletler ve Küresel Çözüm Arayışları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, BM’nin bölgedeki ateşkesi kalıcı hale getirmek için çaba gösterdiğini belirtti. “Birleşmiş Milletler bu konuda tek çıkış yoludur,” diyen Erdoğan, uluslararası toplumun ortak bir çözüm için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail’in insan hakları ihlallerine ilişkin aldığı kararları hatırlatarak, bu kararların İsrail’i zor durumda bıraktığını ifade etti. Ancak İsrail’in bu ihlallerden bugüne kadar sıyrıldığını belirten Cumhurbaşkanı, "İnsanlık, İsrail’in bu adımlarını yalnız bırakmayacak ve hesabını soracaktır," dedi.

Türkiye’nin Bölgedeki Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardımlarda öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Bölgedeki krizlere çözüm bulunması ve insani yardımların artırılması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumu da bu süreçte daha aktif olmaya çağırdı.