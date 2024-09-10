Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki, "Özgür Özel'in Millete Özür Borcu Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz" dedi.

AK Parti'nin 23. Yılı ve Geçmişe Yönelik Vurgular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını 14 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlattı. "Kökü mazide gözü atide" olan AK Parti'nin bayrağını şanla taşıdığını belirten Erdoğan, bu süreçte partinin içindeki tüm emekçileri minnetle yad etti. Erdoğan, "23 yıl önceki heyecanımızla bugün de aynı azimle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bugüne kadar yaşadığımız zorlukları çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Zorluklarla Mücadele ve Saldırılara Yanıt

Erdoğan, AK Parti’nin 23 yıllık sürecinde birçok saldırı ve engelle karşılaştığını belirtti. Terör eylemlerinden darbeye, sokak olaylarından medya kampanyalarına kadar birçok zorluk yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, "Partimizin içine nifak tohumları ekilmek istendi. Bizi yavaşlatmak için çeşitli engeller çıkarıldı. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik, milletimizin yardımıyla bu tuzakları püskürttük" dedi.

Erdoğan, Türkiye'yi 23 yıl önceki durumuyla kıyaslanamayacak seviyelere taşıdıklarını vurguladı. Ekonomide, sağlıkta, ulaşımda ve diğer alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, ülke genelinde pek çok yatırımı halkın hizmetine sunduklarını belirtti.

Muhalefetin Durumu ve Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin mevcut durumunu eleştirdi ve "Yönettikleri şehirlerde çevre kirliliği ve diğer sorunlar artıyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor" dedi. Erdoğan, muhalefetin kayırmacılık skandallarına her gün yenisinin eklendiğini, iş bilmezliklerinin kendi tabanlarının sabrını taşırdığını söyledi.

Erdoğan, muhalefetin, millete sundukları hizmetlerin eksikliğinden ve içsel çatışmalardan şikayet etti. "Muhalefet, kendi çıkarlarını ve siyasi kariyerlerini ön planda tutuyor, halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Değiştik, normalleştik" söylemlerine rağmen, millete hakaret eden kişileri onurlandırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne Yönelik Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak ağırlanan kişinin millete hakaret eden biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu tür davranışların Türk demokrasisine ve siyaset kurumuna gölge düşürdüğünü belirtti. CHP'nin geçmişteki hakareti ödüllendirdiğini ve bunun değişim talepleriyle çeliştiğini vurguladı.

Erdoğan, CHP’nin bu tutumunun, Türk siyasetine yakışmadığını ve bu gölgenin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Özgür Özel’in millete özür borcu olduğuna inandıklarını belirterek, "Millet ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar" şeklinde konuştu.