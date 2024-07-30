Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri, "Borcun Üstüne Yatmak İstiyorlar!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde tartışma konusu olan belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Büyükşehirlerde SGK borçlarının yüzde 68’i CHP’li belediyelere ait.” ifadelerini kullanarak, bu konuda CHP’yi eleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladığını belirten Erdoğan, bu borçların tahsili için gerekenin yapılacağını vurguladı.

Rize’de düzenlenen "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katılan Erdoğan, Ayder Yaylası’nda yapılan yatırımlara değindi. Erdoğan, “Ayder Yaylası için 1800 araçlık kapalı otoparkımız, üstü yeşil alanla süslenerek yeraltına inşa edildi.” diyerek, Ayder’de insan kaynaklı kirliliğin olmadığını söyledi.

"Rize ile Aramıza Kimse Giremez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Rize halkına teşekkür ederek, Rize ile olan bağlarının güçlü olduğunu ifade etti. “Rize ile bizim aramıza kimse giremez. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize’nin güçlü desteğini yanımızda bulduk.” diyen Erdoğan, Rizelilere hizmet etme sevdanın ömür boyu süreceğini belirtti. 2021 yılında yaşanan sel felaketinde zarar gören yerlerin yeniden inşa edildiğini ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, 260 konut ve 21 dükkanın yapımını tamamladıklarını ve toplamda 368 konut ile 31 dükkanın teslim edildiğini açıkladı.

Ayder Projesi

Erdoğan, Ayder Yaylası’nda gerçekleştirilen projelerin detaylarına da değindi. “Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. 1800 araçlık kapalı otoparkımızı hizmete sunduk. Ayder’i çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik.” şeklinde konuştu. Ayder’in eski güzelliğine kavuşturulması için yapılan yatırımların toplam maliyetinin 825 milyon lira olduğunu belirtti.

Hizmet ve Yatırım Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında gündemlerinde hizmet, eser ve yatırım olduğunu belirterek, “Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Tüm Türkiye’ye hizmet götürüyoruz.” dedi. Belediyelerin borçları konusuna da değinen Erdoğan, muhalefetin iş yapmak yerine mazeret ürettiğini söyleyerek, “Bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimizi bahsettik. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize verdikleri sözleri hatırlattım.” ifadelerini kullandı.

Belediye Borçları Tartışması

Erdoğan, CHP’li belediyelerin SGK’ya olan borçlarını ödemediklerini ve bu borçların ülkemiz için daha hayırlı olacağını belirtti. “CHP’ye borçlarının hatırlatılması ciddi anlamda rahatsız etti. Borçlarının üzerine yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar.” diyen Erdoğan, hükümetin mali darbe yapmak peşinde olmadığını, CHP’li belediyelerin zaten çöp toplamadığını söyledi. Erdoğan, borcu en fazla olan belediyelerin CHP’li olduğunu ve toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirasının CHP’li belediyelere ait olduğunu belirtti.

Sonuç ve Değerlendirme

Erdoğan, konuşmasında belediyelerin borç bildirimlerinin siyasi parti ayırt etmeksizin gönderildiğini ve bu prim borçlarının tahsili için gerekenin yapılacağını vurguladı. CHP’ye yönelik eleştirilerinde sert bir dil kullanan Erdoğan, hükümetin hizmet ve yatırım odaklı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.