Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dijital Faşizm ile Karşı Karşıyayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital faşizm ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin haklı taleplerine ve hassasiyetlerine saygı gösterildiği takdirde meselelerin kendiliğinden çözüleceğini belirtti.

Dijital Faşizm ve Sosyal Medya Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a getirdiği erişim yasağı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Filistinli şehitlerin fotoğraflarının yasaklanmasını dijital faşizm olarak nitelendirerek, sosyal medya platformlarını suçladı. Erdoğan, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül bile edemeyen bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar ve katliam destekçiliği yapmaya başladılar" dedi.

Türkiye'nin Talepleri ve Çözüm Önerileri

Erdoğan, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması ve hassasiyetlerine saygı gösterilmesi durumunda meselelerin kendiliğinden çözüleceğini ifade etti. "Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak" diyen Erdoğan, sosyal medya platformlarının Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarsız kalmasından şikayet etti.

Batılı Ülkelerin Tavrı ve Eleştiriler

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'in katliamlarına göz yummasını ve destek vermesini sert bir şekilde eleştirdi. "Batılı ülkeler, İsrail'in katliamlarının suç ortağıdır. Silah ve istihbarat dahil her türlü desteği sağlıyorlar. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir" dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in (BM) bu zulme karşı sessiz kalmasını da eleştirdi.

Filistin Konusu ve Sosyal Medya Şirketlerinin Tutumu

Erdoğan, sosyal medya platformlarının çifte standart uyguladığını ve Filistin konusundaki tutumlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. "Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler, Filistin halkına adeta savaş açmıştır" dedi. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'nin taleplerine duyarsız kalmasının, sorunun çözümünü zorlaştırdığını ifade etti.

İnsan Hakları Eğitim Programı'ndaki Konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, İran'da öldürülen Haniye'nin Mahmut Abbas ile birlikte Türkiye'ye davet etme isteklerinin olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin hak ve özgürlükler açısından en büyük reformlarının AKP döneminde gerçekleştirildiğini savundu.

Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, sosyal medya platformlarının, çıkarlarına dokunulduğunda mafya gibi davrandığını ve Türkiye'ye karşı bilinçli bir şekilde özen göstermediklerini belirtti. "Bu platformlar Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar" dedi.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram yasağı ve sosyal medya platformlarının tutumuna yönelik eleştirilerini sürdürdü. Dijital faşizm olarak nitelendirdiği bu duruma karşı, Türkiye'nin haklı taleplerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Batılı ülkelerin İsrail'e olan desteğini de sert bir dille eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusundaki reformlarını savundu.