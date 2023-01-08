Corona Virüsü En Bulaşıcı Hale Dönüştü

Corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün de 'En bulaşıcı varyant' olarak adlandırıldığı ve Omicron'un alt türü olan XBB 1.5 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

EN BULAŞICI HALE DÖNÜŞTÜ

ABD'de vakaların neredeyse yarısı Omicron XBB 1.5 olarak kayıtlara geçerken Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş bu yeni varyantın en bulaşıcı virüs olduğuna dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezlerinin verilerine göre vaka sayısı ABD'de hızla artarken bu varyantın baskın Covid-19 türü olacağına dair de açıklama geldi.

NORMAL BELİRTİLER DE GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan uzmanlar son dönemde hızla yayılan bu varyantın en belirgin belirtilerini de açıkladı. Omicron varyantının burun akıntısı, halsizllek ve hapşırma gibi grrip benzeri belirtilrei olduğunu aktaran uzmanlar yeni varyant ile ilgili de konuştu.

Omicron XBB 1.5 ile ilgili yeni araştırmaların çok az olduğunu belirten Stanford Üniversitesinden Dr.Julie Parsonnet, "Genel olarak insanlarda kas ağrısı, baş ağrısı ve burunda tıkanıklık görülüyor. Fakat bu hastalıkta yüksek ateş öksürük de boüğaz ağrısı da görülebilir"dedi.

BU KEZ KOKU VE TAT KAYBI YOK

Colorado Üniversitesi'nde görevli profesör doktor Thomas Campbell da "Daha önce görülen bazı belirntilerin yeni varyantta olmasını beklemiyoruz. XBB varyant Omicron grubundan olduğu için koku ve tat kaybının olmamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.