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Clifford Büyük Kırmızı Köpek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Clifford Büyük Kırmızı Köpek

Bir laboratuvar da hayvanlar üzerinde incelemeler yapan ve onları kendi çıkarları doğrultusunda genetiğiyle oynayan kötü adamlara karşı, küçük bir kızın mücadelesi sinema seyircisini adeta koltuklarına yapıştıracak.


Son yıllarda hayvan sevgisi ve sevimli canlıların insanlarla olan ilişkisine dayalı filmlerin arasına son derece başarılı bir yapım dahil oldu. Ön yargılarla ve korkularla çevrelenmiş insan doğası sevimli dostların varlığını daha çok kabulleniyor.

DEV KÖPEĞE DÖNÜŞÜYORKIRMIZI 1

Ortaokul öğrencisi Emily Elizabeth (Darby Camp), kendisine küçük ve kırmızı bir köpek yavrusu hediye eden büyülü bir hayvan kurtarıcısı (John Cleese) ile tanıştığında, New York Cityl'deki küçük dairesine on metrelik dev bir köpek ile karşılaşabileceğini hiç tahmin etmemişti.

KIRMIZI 5

NEW YORK ŞAŞKIN

Bekar annesi (Sienna Guillory) iş için uzaktayken, Emily ve eğlenceli ama çoğu zaman içinden geldiği gibi davranabilen amcası Casey (Jack Whitehall), heyecan dolu bir maceraya atılacak.

KIRMIZI 2

Eğitici kitap karakterlerine dayanarak uyarlanan Clifford, dünyaya sevginin büyüklüğünü öğretiyor.

KIRMIZI 4


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