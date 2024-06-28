Çin'in Ay Görevinde Büyük Başarı, Ay'ın Uzak Tarafından 2 Kilogram Numune Toplandı

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ay'ın uzak tarafında gerçekleştirdiği Chang'e-6 misyonuyla önemli bir başarıya imza attı. CNSA, Ay'ın uzak tarafından yaklaşık iki kilogram numune topladığını duyurdu. Bu görev, Çin'in uzay araştırmalarında ne kadar ileri gittiğini ve gelecekteki derin uzay görevlerine hazırlık yaptığını gösteriyor.

Chang'e-6 Görevindeki Başarı

Chang'e-6 kapsülü, 25 Haziran'da Dünya'ya dönerek 53 günlük görevini başarıyla tamamladı. Kapsül, planlandığı gibi İç Moğolistan'ın Siziwang Banner bölgesindeki otlaklara iniş yaptı. Kurtarma ekipleri kapsülü hızlıca bularak hava yoluyla Pekin'e taşıdı ve 26 Haziran'da numune kutusu açılarak incelendi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin açıklamasına göre, kutu 1,935.3 gram numune içeriyor. Bu miktar, görev hedefi olan iki kilogramın biraz altında, ancak 2020'de gerçekleştirilen Chang'e-5 görevinde toplanan 1,731 gramdan daha fazla.

Ay'ın Jeolojik Evrimi İçin Yeni Bilgiler

CNSA, toplanan numunelerin Ay'ın jeolojik evrimi ve Güneş Sistemi'nin erken çarpışma tarihi hakkında yeni bilgiler sağlayacağını umut ediyor. Chang'e-6 misyonunun baş tasarımcı yardımcısı Li Chunlai, "Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan toplanan örnekler, Ay'ın ön tarafından toplanan örneklerden çok farklı olabilir. Bu da Ay'ın jeolojik evrim tarihini daha kapsamlı bir şekilde anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Uzman Görüşleri ve Önemi

Notre Dame Üniversitesi'nde profesör ve ay bilimci olan Clive Neal, uzak taraftan getirilen örneklerin Ay'ın evriminin doğasına ilişkin benzersiz bilgiler sağlayacağına ve bu örneklerin güvenli bir şekilde Dünya'ya getirilmesinin Çin için olağanüstü bir başarı olduğuna dikkat çekti. Neal, iniş alanının Ay'daki en eski toprak parçalarından biri olduğunu ve Güney Kutbu-Aitken havzasından gelen materyalin jeolojik işlemlerle seyreltilmiş olabileceğini belirtti.

Gelecek Uzay Görevleri

CNSA yetkilileri, ikinci Tianwen görevinin 2025 yılında başlatılacağını duyurdu. Tianwen-2 görevi, bir asteroit numune geri dönüşü ve kuyruklu yıldız buluşma görevidir. Görev, Mayıs 2025'te bir Long March 3B roketiyle başlatılacak ve Dünya'ya yakın asteroid 469219 Kamo'oalewa'dan örnekler toplayarak yaklaşık 2,5 yıl sonra Dünya'ya dönecek. Ardından uzay aracı, ana kuşak kuyruklu yıldız 311P/PANSTARRS'a yönelecek.

2030 yılı civarında ise üçüncü ve dördüncü Tianwen görevleri başlatılacak. Bu görevler, Tianwen-3 Mars örnek dönüşü ve Tianwen-4 Jüpiter görevidir. Tianwen-4, güneş enerjisiyle çalışan bir Jüpiter yörünge aracı ve Uranüs'e bir uçuş yapmak için daha küçük, radyoizotopla çalışan bir uzay aracı içerecektir.

Çin'in Uzay Programındaki İlerlemesi

CNSA yönetici yardımcısı Bian Zhigang, Çin'in havacılık ve uzay alanında büyük ulusal bilim ve teknoloji projeleri ve programları uygulamaya devam edeceğini belirtti. Çin'in uzay programındaki bu ilerlemeler, ülkenin bilim ve teknolojideki liderlik hedeflerine ulaşma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.