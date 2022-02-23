Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor

İstanbul Aşçılar Derneği Başkanı Sebahattin Güney'in düzenlediği "Türk mutfağında cevizin kullanımı" konulu konferansda bir araya gelen mutfak şefleri ve diyetisyenler, binlerce yıllık geçmişi olan cevizin yemeklerde daha çok tüketilmesi gerektiğine işaret ettiler.

HEM ÇEREZ HEM YEMEK

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan ve hemen hemen her yaşta insanlar tarafından sevilerek tüketilen cevizin atıştırmalık çerez olmaktan ziyade, yemeklerin içindede sıklıkla kullanılması gerektiği belirtildi. İstanbul Şef Aşçılar Derneği Başkanı Sebahattin Güney'in girişimiyle bir araya gelen şefler, pandemi sonrası normalleşme sürecinde biraraya gelemedikleri meslektaşları ile samimi bir toplantı düzenlediler.

BİNLERCE YILDIR İNSANI BESLİYOR

Bir kaç yıldır salgın hastalık Corona yüzünden tedbirler paketine giren yeme içme mekanlarının sınırlanması yüzünden çalışma süreleri ve ortamları farklılaşan mutfak personeli ve şefleri aradan geçen zaman içinde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiler. Mutfakta yeni arayışlar temalı konferansda sevilerek tüketilen cevizin şefler tarafından yemek tariflerinde daha çok yer alması gerektiğinin altı çizildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ünlü mutfak Şefi Sebahattin Güney, Türk insanının ceviz ağacı ve meyvesi ile binlerce yıldır içiçe olduğunu vurguladı.

CEVİZİ KIZARTMALARDA KULLANMAYIN

Çocukluğunun keşli ceviz yemeği ile geçtiğini ve tereyağlı ceviz kızartmasını bütün çocukların sevdiğini vurgulayan Şef Sebahattin Güney, 40 yıldan fazla mutfakta çalıştığını ve bütün yemeklerinde cevizi kullanmaya özen gösterdiğini söyledi. Başta Omega3 vitaminini taşıyan cevizin saymakla bitmeyecek özelliklere sahip olduğunun altını çizen Güney., konuşmasını şöyle sürdürdü:" Ceviz insanlara süper enerji veren bir yiyecek. Cevizin yapısı, insan beynini andırır. Beyin için önemli bir gıdadır. Cevizi bol tüketen insanların beyinsel faaliyetlerinin daha fazla olduğunu bilim adamları sürekli seslendiriyor. Gerçekten de günde bir avuç ceviz tüketen insanlar hem daha enerjik hemde kendilerini zinde hissediyorlar. Diyabet karşısında önemli bir destek olduğu ifade ediliyor. Ancak cevizin kızartılmasının içinde bulunan faydalı yağları zaralı hale getirdiği diyetisyenler tarafından dile getiriliyor. Bizde onların tavsiyelerine uyacağız kuşkusuz.Ceviz yağının damarların daha sağlıklı bir işlev için çok önemli bir madde olduğunu biliyoruz. Biz balık soslarında, salatalarda, ve pek çok soğuk yemekde cevizi kulanıyoruz. Mutfak şefleri cevizin önemini biliyor. Ancak evlerde de cevizin yemeklerde kulanılmasını şiddetle öneriyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere her yaşta insanın rahatlıkla tüketeceği bu harika yiyeceği hanımlara, yemek yapan herkese tavsiye ediyorum."

Radisson Blu Şişli Otelinin mutfak şefi Özay Akar'ın Cevizile yaptığı yemek ve sunumlar, toplantıya katılan seçkin mutfak şefleri tarafından beğeni ile karşılandı. Şef Özay ve Jack Jacob cevizin yemeklere kattığı kalite ve lezzetin önemini vurguladılar.

AHŞAP YAPIMI İÇİN CEVİZ AĞAÇLARI KURBAN EDİLİYOR

Toplantıya katılan Promedia Yönetim Kurulu Başkanı ve gıda experi Jack Jacob, Türkiye'de ceviz üretiminin tüketime yetmediği için ithalat yoluyla karşılanmaya çalışıldığını ifade etti. Başta Güney Amerika olmak üzere, California, Avrupa, Ukrayna ve 20'e yakın dünya ülkesinden ceviz ithalatı yapıldığına dikkat çeken Jacob, "Ülkemizde ceviz ağaçları çok kıymetli olduğu için yoğun bir kesime gidiyor. Bir çok ahşap malzeme cevizden imal ediliyor. Sağlamlığı ve uzun ömürlü oluşu bu ağacın sürekli imalatta tercih edilmesine yol açtı. Anadolunun bütün bölgelerinde yetişen ceviz ağacı sayısında önemli bir düşüş yaşanıyor. Oysa ceviz ağacının ekilmesi ve çoğaltılması için tedbir alınmalı. Cevizin insan sağlığı üzerinde önemi tartışılmaz bir gerçek. Önümüzdeki yıllarda ceviz üretiminin ve tüketiminin arttırılması için herkesi göreve çağırıyorum"şeklinde konuştu.

Konferansa katılan mutfak şefleride yemeklerde kullandıkları ceviz konusundaki tecrübelerini ve deneyimlerini paylaştılar. Şişli Radison Blue otelde düzenlenen toplantıda cevizle yapılan yemek ve tatlılardan örnekler katılanlara ikram edildi.

Şişli Radisson Blu oteli mutfak personeli ve Şef yardımcısı Mustafa usta cevizli tatlılar konusunda hünerlerini sergiledi.