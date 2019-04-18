Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik yapıldı

Turistler tarafından oldukça ilgi gören ve gün batımı manzarasıyla ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği'nce temizlik çalışması başlatıldı. Kumsala giren traktör, arkasına bağlanan eleme makinesiyle kumdaki taşları ve çöpleri ayrıştırdı.

Geçmiş sezondan kalan atıklar, eleme makinesi sayesinde temizlenmiş oldu. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, 2.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı taşlardan arındırdıklarını belirterek, "Kumsalı yıllardır temizlediğimiz için kumun kalitesi arttı. Son yıllarda artış gösteren yuvalama sayısında yapılan temizlik çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.