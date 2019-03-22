'Çalıntı Burç Yorumu' davasına bakacak mahkeme arayışı sürüyor

Şenay Yangel'in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı'nın birebir kullandığı iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan yaptığı şikayet üzerine açılan davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi burç yorumlarının eser niyeliği taşımamasından dolayı görevsizlik kararı verdi. Davanın gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 'ben de görevsizim' demesi üzerine dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ağır ceza mahkemesi davaya hangi mahkemenin bakacağına karar verecek.

Neler olmuştu?

Burç yorumcusu Şenay Yangel, 2013 yılında Nuray Sayarı'nın kendisine ait burç yorumlarını birebir internet sitesinde kullandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Nuray Sayarı hakkında manevi ve mali haklara tecavüz suçundan 2015'te İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde dava açıldı.

Suçlamalar üzerine Nuray Sayarı, burç yorumlarının kendi bilgisi dışında, kardeşi Hakan Uman'ın kurduğu nuraysayari.com isimli web sitesinde yayınladığını ileri sürmüştü. İnttihal ettiği burç yorumlarından şikayetten sonra haberi olduğunu söyleyen Sayarı, yorumlarının 2013 ve öncesinde dergilerde ve sadece kendisine ait internet sitesinde yayınlandığını söylerek beraatini istedi.