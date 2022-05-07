Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Fide Dağıttı

İBB, 15 ilçe, 166 mahallede toplam 1.140 çiftçiye ücretsiz ulaştırılacak yaklaşık 5 milyon yazlık sebze fidesi dağımına başladı. İstanbullu çiftçilere ücretsiz ulaştırılacak fidelerin, kadın çiftçilerle birlikte tırlara yükleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizi, beton duvarlar değil gerçekten bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak ve mutluluğa eriştirecek" dedi.

TARIMDA BİR İYİLİK HAREKETİ

Fide dağıtım törenine, kadın üretici Ayla Berber'in, 'Bu iyilik hareketinin, tüm ülkeye İstanbul'dan başlayarak yayılmasını istiyorum" sözleri damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kemerburgaz'daki İSTAÇ Katı Atık Merkezi'nde atıkların geri dönüşümüyle ısıtılan seralarda ürettiği fideleri, İstanbullu çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. 2022 yılında 15 ilçe, 166 mahallede toplam 1.140 çiftçiye ücretsiz ulaştırılacak yaklaşık 5 milyon yazlık sebze fidesinin dağıtımı töreNle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören akışını yanında oturan sera işçisi Gülseren Gökhan ve üretici Ayla Berber ile birlikte izledi. Tören için hazırlanan platforma davet edilen Gökhan, Berber ve sera şefi Serap Yıldırım sahnede duygularını paylaştı.

ÇİFTÇİ KADINLAR'DAN ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Programda ilk sözü alan şef Yıldırım, İmamoğlu ve ekibine kendilerine verdikleri destekden dolayı teşekkür etti. İşe 3 bin 120 metrekarelik serayla başladıklarını aktaran Yıldırım, "Ama yetmedi, ikinci seramızı yapalım dedik. bugün , 5 milon fideyi artık İstanbullu çiftçilerimizle buluşturmaya karar verdik. Çok emek verdik. Bu serayı kurarken, karda kışta çok ciddi çalışmalar yapıldı. Size şimdi dağıtacak olduğumuz fideler gerçeken büyük bir emeğin karşılığı. Bereketli olsun inşallah" dedi. Serada çalışan 19 kişiden 16'sının kadın olduğunu belirten Yıldırım, "Güzel bir ekip kurduk, devamı da gelecek" diye konuştu.

TOPRAĞIN VERİMİ ARTTIRILMAK ZORUNDA

Kemerburgaz'da gerçekleştirilen fidan dağıtımı töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülkemizde yaşanan gıda enflasyonuna dikkat çekerek yanlış politikaların yükünü vatandaşların çektiğinin altını çizdi. İmamoğlu, "Halbuki bu ülkede esas olan üretim olsaydı, toprağı verimli kullansaydık, 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca metrekareyi yine bine alanları açmak değil de şu şehrin ihtiyacı için bile tarıma sevk etseydik, üretici hanımefendilere gerçekten köylünün, milletin efendisi olduğu kıymetini verebilseydik, bugün İstanbul gibi metropolün dahi, kendi topraklarında ürettikleri ciddi bir oranda ihtiyacını karşılayabilir duruma getirirdik."

ÜRETİCİ TOPRAĞA KÜSTÜRÜLMEMELİ

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, çok uzun zaman sonra orta sınıfın bile gıdaya erişme konusunda büyük zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz" diye konuştu. Halkı görmezden gelen bir yönetim anlayışının hakim olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Üreticimizi, yani sizleri toprağa küstürmemeli ve onlara her zaman destek olmalıyız. Daha çok insanın da üretime katılmasını, daha çok toprağın rahta değil üretime ayrılmasını sağlamalıyız. Bizi, beton duvarlar değil, gerçekten bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturucak ve mutluluğa eriştirecek" dedi.

ANNELERİMİZİN HAKKI ÖDENMEZ

Göreve geldikleri günden bu yana İstanbullu çiftçilere, hayvancılara ve balıkçılara verdikleri destekleri ayrıntılarıyla anlatan İmamoğlu, kendilerine sunduğu katkılarından dolayı CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'a teşekkürlerini iletti. Kendisinin de üretici bir annenin çocuğu olduğunu kaydeden İmamoğlu, lise yıllarına kadar bu sürecin içinde büyüdüğünü aktardı. Kendilerini o zor süreçte büyüten annesi Havva İmamoğlu'ndan eşi Dilek İmamoğlu'na, tüm şehitlerin annelerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anneleri günlerini kutladı. Konuşmaların ardından, fidelerin üretildiği seraları gezen İmamoğlu ve aralarında CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Gökhan Zeybek'in bulunduğu heyet, İstanbullu çiftçilere ücretsiz ulaştırılacak fideleri, kadın çiftçilerle birlikte tırlara yükledi.