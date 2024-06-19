Alem dergisinin özel çekimleri için Katar'ın Doha kentinde bulunan ve çöl ortamında poz veren Birce Akalay, Netflix'te yayınlanan ve 3 sezon süren "Kuş Uçuşu" dizisi ile büyük ilgi topladı. Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akalay, televizyon ekranlarında ise en son "Bir Derdim Var" adlı dizi ile geçen yıl izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak düşük reytingler nedeniyle dizi, 6. bölümde erken final yapmıştı.

Birce Akalay ve Anksiyete

Ünlü oyuncu Birce Akalay, hayal kurmanın kendisinde anksiyete, yani korku ve kaygı hali oluşturduğunu belirtti. Akalay, "Hayal kurmam pek. Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum çünkü. Üzülmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyorum. O yüzden böylesi daha iyi geliyor bana" şeklinde konuştu. Bu açıklama, onun hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamaktan kaçınmak için bilinçli bir tercih yaptığını gösteriyor.

Eğitim ve Kariyerin Katkıları

Birce Akalay, konservatuvardan mezun olurken değerli hocalardan aldığı eğitimlerin kendisine büyük katkılar sağladığını vurguladı. Akalay, "Doğru ellerde eğitim almak önemli tabii ki. Ben bir ekolün öğrencisi olduğum için şanslı sayıyorum kendimi. Müşfik Kenter Hoca’nın kendisine ve hayata bana bu şansı karşıma çıkardığı için minnettarım. Bana, bize kattığı sonsuz bilgi ve değerler arasından hepimizin en önemsediği ise iyi bir oyuncu olabilmek için önce iyi insan olmak gerektiğiydi. Tüm eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım, meslektaşlarım oldu. Öğrenmeye, yenilenmeye açık olmak çok önemli. Onların bana kattıkları her bir cümle için minnettarım" dedi.

Akalay, Müşfik Kenter gibi büyük ustalardan aldığı eğitimlerin, onun mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bu eğitimler sayesinde, bir oyuncu olarak yeteneklerini geliştirdiği kadar, bir insan olarak da değerli bilgiler edindiğini belirtti.

Uluslararası Başarılar ve Tanınırlık

Birce Akalay, "Kuş Uçuşu" dizisi ile uluslararası arenada da tanınırlığını artırdı. Netflix platformunda yayınlanan ve 3 sezon süren bu dizi, Akalay'ın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı. Yurt dışındaki hayran kitlesinin büyüklüğü, onun oyunculuk kariyerinde önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Akalay, bu başarısıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de tanınan bir oyuncu haline geldi.

"Bir Derdim Var" Dizisi ve Sosyal Sorumluluk

Televizyon ekranlarında en son "Bir Derdim Var" dizisi ile yer alan Birce Akalay, bu projeye sosyal sorumluluk hikayesi olması nedeniyle büyük önem verdiğini belirtti. Ancak, dizi düşük reytingler nedeniyle sadece 6 bölüm sürebildi ve erken final yapmak zorunda kaldı. Bu durum, Akalay için büyük bir talihsizlik olarak değerlendirildi.

Röportajın Yansımaları

Birce Akalay’ın Alem dergisi ile gerçekleştirdiği röportaj, hem kariyerine dair önemli detayları ortaya koyarken hem de kişisel yaşamına dair çarpıcı açıklamalar içeriyor. Hayal kurmanın kendisinde anksiyete oluşturduğunu ifade eden Akalay, bu durumun üstesinden nasıl geldiğini ve neden hayal kurmaktan kaçındığını samimi bir şekilde paylaştı. Eğitimine ve kariyerine dair değerlendirmeleri ise, onun ne denli bilinçli ve donanımlı bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.

Birce Akalay'ın Başarı Öyküsü

Birce Akalay, başarılı oyunculuk kariyeri ve aldığı eğitimler ile dikkat çekiyor. Onun uluslararası başarısı, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ve anksiyete ile başa çıkma yöntemleri, hayranları ve meslektaşları tarafından takdirle karşılanıyor. Alem dergisine verdiği röportaj, onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda derin bir düşünce yapısına sahip bir insan olduğunu da gösteriyor.

Hayatındaki Öncelikler

Birce Akalay, eğitim ve kariyerinde kazandığı deneyimlerin yanı sıra, hayal kırıklığı ve üzüntüden kaçınmak için hayal kurmaktan kaçınmasının altını çizdi. Onun bu yaklaşımı, kariyerinde ne kadar dikkatli ve bilinçli adımlar attığını ortaya koyuyor.