Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezonuyla Geri Dönüyor!

Behzat Ç. hayranlarına sevindirici haber! BluTV’nin popüler dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, üçüncü sezon çekimlerine resmen başladı. İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören yapım, yeni bölümleriyle izleyiciyi yine sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Geçtiğimiz sezonun finalinde Demirdelen ailesinin çöküşüyle birlikte Ankara'da geçici bir sessizlik sağlanmıştı. Ancak bu huzur çok uzun sürmeyecek. Yeni bir cinayet, başkomiser Behzat’ı ve ekibini bir kez daha zorlu bir soruşturmanın içine sürükleyecek.

Dizinin üçüncü sezonunda, Ankara'nın karanlık sokaklarında yaşanan olaylar Behzat Başkomiser için daha da karmaşık bir hale gelecek. Hem kişisel hayatında hem de mesleğinde sarsıcı gelişmeler yaşayacak olan Behzat, izleyiciyi duygusal ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Oyuncu Kadrosu Yine Göz Dolduruyor

BluTV ve Warner Bros. Discovery iş birliğiyle hazırlanan dizinin yeni sezonunda yine usta isimler yer alıyor. Başrolde Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Behzat karakteri, unutulmaz performansıyla bir kez daha izleyicinin karşısına çıkacak.

Kadroda ayrıca İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Berkan Şal, Güven Kıraç, Ege Aydan, Halil Babür, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Selen Öztürk, Kaan Sevi, Emrah Elçiboğa, Ayça Eren ve Önder Selen gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

Çekimler Başladı, Yayın Tarihi Merakla Bekleniyor

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak, önceki sezonlardan aldığı büyük ilgi göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü sezonun da büyük bir heyecanla beklendiği kesin.

Dizi severler, Behzat Başkomiser’in yeni sezonunda nasıl bir hikayeyle karşılaşacağını merak ediyor. Cinayet masasının efsane ekibi, yine zorlu olaylarla mücadele edecek ve adalet peşinde koşmaya devam edecek.

BluTV’nin iddialı yapımı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, polisiye ve suç dizilerini sevenler için yine unutulmaz bir sezon vadediyor. Yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni sezonu, suç ve gerilimi en üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.