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Beykoz Kundura'da Yerli Mallar Haftası
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Beykoz Kundura'da Yerli Mallar Haftası

Cumhuriyet tarihinde sanayileşmenin ve yerli üretimin en önemli simgesine dönüşmüş Sümerbank Deri ve kundura Sanayi Müessesesi'nin hatırasından ilham alarak hazırlanan 'Yerli Malı Haftası' programı bu hafta sonu Beykoz Kundura'da sanatseverleri bekliyor.

Cumhuriyet tarihinde sanayileşmenin ve yerli üretimin en önemli simgesine dönüşmüş Sümerbank Deri ve kundura Sanayi Müessesesi'nin hatırasından ilham alarak hazırlanan "Yerli Malı Haftası programı" bu hafta sonu Beykoz Kundura'da sanatseverleri bekliyor.

KALİTELİ SAHNE PERFORMANSLARI

Yerli Malı Haftası kutlamaları, Kundura Sahne'nin müzik dünyasının yaratıcılarını sohbet ve performanslarıyla birlikte ağırladığı Bi'Sahne, Bi'Sohbet adlı programı ile 17 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Baba Zula'nın kurucularından Murat Ertel'in sunumu ve rehberliğinde Beykoz kundura'da benzersiz bir tura çıkaracak, Bu'Sahne, Bi'Sohbet adlı programı ile başlayacak. Türkiye'de caz müziğinin öncülerinden Okay Temiz ve müzik yazarı Murat Beşer'i sohbet ve performanslarıyla konuk edecek.

ALTIN ÇOCUK SERİSİ KONUŞULACAK

18 Aralık Pazar günü ise, Kundura Sinema'da ilk önce 'Yerli Bond' filmi 'Altın Çocuk Beyrut'da yı izleyecek, ardından Altyazı sinema dergisi yazarları Ekrem Buğra Büte, Melis Behlil ve Yeşim Burul ile Altın Çocuk serisini konuşacağız.

KUNDURA SAHNE DOPDOLU

Aynı gün ayrıca, yerli sahnelerin bu yılki en özgün kukla perfırmansı 'Altın Elma', Kundura Sahne'de gerçekleşeceği "Yerli Malı Haftası" programına www.beykozkundura.com adresinden rezervasyon yaptırarak katılabilirsiniz.


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