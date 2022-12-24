Beyin Tümörleri Hakkında En Çok Merak Edilen 5 Soru

Beyin tömürleri, kafatası içinde kontrolsüzce büyüyen kitleler. Sebepler net olarak günümüzde bilenemiyor. Klinik çalışmalara göre, her 100 bin kişiden 5'i beyin tümörü riski altında. Dünya nüfusu yaşlandıkça bu oranın da artacağı öngörülüyor.

SIÇRAMAYLA YAYILIYOR

Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi Beyin ve Sinir Cerahisi Uzman Doç. Dr. Yaşar Bayri, beyin tümörlerinin ya beyin dokusu ve bu bölgedeki uzantılarından kaynaklandığını ya da vücudun başka yerindeki tümörlerin buraya sıçraması veya yayılması ile oluştuğunu söylüyor. Beyin tümörlerinin kendisi genelde başka organlara sıçramasada bazı alt grupları 'Ekimil metastazları' yaparak beyin ve omirilik sistemi boyunca yayılabiliyor. Beyin tümörleriyle ilgili akılları kurcalayan pek çok soru var. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bayrı, beyin tümörleriyle ilgili en çok merak edilen şu 5 soruyu cevapladı.

BEYİN TÜMÖRLERİNİN BAŞLICA BELİRTİLERİ NELER

Aslında beyin tümörlerinin belirtileri kendine özel değildir. En bilinenm belirtisi olan baş ağrısı pek çok hastalıkta oluşabilen bir yakınmadır. Tekrarlayan, ısrar eden baş ağrısında hastayı beyinde bir patoloji var mıdır? diye sorgulamak gerekir. Tümörler beynminm hangi bölgesine yerleşmliş ise oraya aitbelirtiler verebilirler. bunu da ya doğrudan o bölgeden çıktıkları için ya da büyüyüp bası yaparak oluştururlar. Yani hastada güç kaybı, konuşma bozuklukları görme sorunları, kişilik değişiklikleri, hafıza kusurları epilepsi nöbeti geçirme, kafa içi basıncı artışına bağlı bulantı kusma ve başağrısı olabilir. Hormon salgılayan tömürler hormonal dengesizliklere sebep olabilirler ve bunlara bağlı şikayetler ortaya çıkabilir.

BEYİN TÜMÖRÜ NASIL TEŞHİS EDİLİYOR

Hastada kafatası içinde bir sorun olup olmadığınmı düşündürenm bazı muayene bulguları olur, fakat kesin teşhis için bu bölgenin görüntülenmesi şarttır. Bu da beyin tomografisi ve beyin MR'ı çekerek mümkün olabilir. Özellikle MR tümörün yerleşim yeri, iyi yada kötü huylu olabileceğine dair birtakım değişiklikleri göstermesi bakımından ilk tercih edilecek yöntemdir. Sadece teşhiste değil yapılacak cerrahı içinde yol göstericidir.

TEDAVİDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Beyin tümörlerindre kitlenin ne cins bir tümör olduğunun kesin tanısını koylam ve onu oradan uzaklaştırmak için cerrahi yöntemler uygulanır, yani hastalar gnelde ameliyat edilirler. Fakat tümör yaygın veya çıkarılması çok riskli olan bir bölgede yerleşmiş ise o zaman biyopsi ile tanı konulabilir. Sonrasında çıkacak tümörün karakterine göre hastanın ışın tedavisine ve kemoterapiyi ek olarak alması gerekebilir. Ayrıca bazı tümör tiplerinde büyüklüğü de uygunsa o zaman cehhari yapmadan doğduran odarlanmış ışınlama da denen Gamma Knife yöntemi ile ışınlama yapılarak tümör büyümesi kontrol altına alınabilir.

CEP TELEFONU KULLANIMI İLE BEYİN TÜMÖRÜ İLİŞKİSİ VARMI

Bu konuda ciddi iddialar mevcut. Yapılan bilimsel çalışmalarda cep telefonu kullanma ile beyin tümörü oluşumu, arasında net bir bağlıntı olduğu ispatlanabilmiş değil. Fakat yapılan çalışmaların uygun grupları kapsamadığı konusu tartışmalıdır. Cep telefonu kullanım süresi ile beyin tümörü oluşumunun arttığı yönünde gözlemsel bulgular mevcuttur. ABD'nin finans merkezi olanm Wall Street'de saatlerce cep telefonlarıyla konuşan borsacılarda beyin tömürleninimn normala göre çok daha fazla görüldüğü bildirilmektidir. Cep telefonmu sinyallerinminm DMA sarmalında kopmalara sebep olduğu, yönünde iddialar da mevcuttur.

Kesin tümör ile ilişkisi olmasada uzun süre cep telefonu kullanmanın en azındanm beyin yorgunluğuna sebebiyet verdiği neredeyse kesin gibidir. Ayrıca baş ağrıları, uyku düzensizliği , hafıza zayıflaması, yoğun stres ve yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ile dikkat dağınıklığı gibi durumlara da yol açabilmektedir.

COVİD 19 DÖNEMİNDE BEYİN TÜMÖRLERİ VAKALARINDA ARTIŞ OLDUMU?

Bunu söylemek için henüz erken olabilir. Covid 19 ile sinir sistemininm de tutulduğu, hatta en belirgin bulgularındanm olan koku almanın kaybolması şikayetinmin koku sinirinin tutulumanı bağlo olarak ortaya çıktı ve bazı başka nörolojik bulgu ile belirtilerin oluştuğu tespit edildi. Ancak Covid 19 enfeksiyonuna bağlı beyin tümör oluşumunda artış olduğunu söyleyemeyiz. Ama virüsler hücrelerde mutasyonlara sebep olabilirler ve mutasyon birikimlerinde hücrenin anormal hızda çoğalması ve karakter değişimine neden olarak tümöre dönüşmesine yol açabilir. Bu duruma beyin tümörü oranlarında bir artış olup olmadığı merak ediliyor. Bunu ancak ilerleyen yııllarda söylemek mümkün olabilir.