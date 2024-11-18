Bakan Işıkhan: İşsizlikte Tarihi Düşüş, İstihdam Oranında Yeni Rekor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin işsizlik oranında son yılların en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Temmuz-Eylül 2024 dönemi iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı %8,7’ye gerilerken, istihdam oranı %49,6’ya yükseldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu gelişmelerin ekonomi politikalarının istihdam üzerindeki olumlu etkisini gösterdiğini vurguladı.

İstihdamda Artış ve İşsizliğin Azalışı

2024’ün üçüncü çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı 136 bin artışla 32 milyon 734 bine yükseldi. Aynı dönemde iş gücüne katılım ise 35 milyon 840 bin kişiye çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. İşsiz sayısı ise 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bine geriledi.

Kadınlar ve Gençler İçin Yeni Hedefler

Bakan Işıkhan, iş gücüne katılım oranındaki artışın %52,7’ye ulaştığını belirterek, özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılımını artırmak için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda kadınlara yönelik iş gücü teşvikleri ve gençlere yönelik istihdam projelerinin devreye alınacağını duyurdu.

Ekonomi Politikalarının Etkisi

İşsizlik oranındaki düşüşün, uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarından biri olduğunu belirten Işıkhan, istihdam piyasasının daha da güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. "Türkiye, ekonomik büyümeyi istihdama dönüştürme başarısını gösteriyor" diyen Işıkhan, iş gücü piyasasının dinamizmini koruyarak daha fazla vatandaşı çalışma hayatına kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gelecekteki Hedefler ve Çalışmalar

Türkiye, istihdam artışı ve işsizliğin azaltılması hedeflerine ulaşmak için çeşitli projeler ve teşvik programları geliştirmeye devam ediyor. Bakanlık, özellikle kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve gençlerin iş bulma sürecini kolaylaştırmak adına işverenlere yönelik destek paketleri sunmayı planlıyor.

Kadın İstihdamında Artış Bekleniyor

Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması için yeni düzenlemeler yapılacağı açıklanırken, esnek çalışma modelleri ve uzaktan çalışma gibi uygulamaların devreye alınmasıyla istihdamda çeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Bu politikaların, özellikle genç kadınların iş gücü piyasasına dahil olmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.