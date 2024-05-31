Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydederek Avrupa Birliği ve G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu açıkladı. Bu başarı, Türkiye’nin ekonomik performansının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi son 15 çeyrektir kesintisiz olarak büyümeye devam ediyor. Bu istikrarlı büyüme performansı, ülkenin ekonomik politikalarının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatının yıllık yüzde 4 artış gösterdiğini ve bu artışın büyümeye 0,9 puan katkı sağladığını belirtti. Ayrıca ithalattaki düşüşün de etkisiyle, dış ticaretin yüzde 5,7'lik büyümeye 1,6 puan katkı yaptığını vurguladı. Bu katkının son yedi çeyreğin en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti.

Makine Teçhizat Yatırımları Güçlü Büyümeye Devam Ediyor

Bolat, nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yıllıklandırılmış olarak ilk çeyrekte 1 trilyon 158 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Makine teçhizat yatırımları ise yüzde 11,9'luk artışla güçlü seyrini korudu ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdı. Bu durum, Türkiye’nin sanayi ve üretim kapasitesinin sürekli olarak geliştiğini ve yatırımların sürdüğünü gösteriyor.

İhracat ve İthalat Dengesi

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ihracatta başlayan artış ve ithalatta görülen azalma eğilimi, net ihracatın büyümeye olan katkısının 2024 genelinde pozitif olmasını bekleniyor. Bakan Bolat, büyüme kompozisyonundaki bu dengelenmenin, makroekonomik istikrarı güçlendirerek daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmesine katkı sağladığını belirtti. Bu dengelenme, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin ihracat performansı, dünya pazarlarında rekabet gücünü artırarak ekonomiye olumlu yansımalar sağladı. Aynı zamanda, ithalatın azalması, ülkenin dış ticaret açığının daralmasına ve ekonomik dengenin sağlanmasına yardımcı oldu. Bu gelişmeler, Türkiye’nin ekonomik stratejilerinin ne kadar başarılı olduğunu ve doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.

Gelecek İçin Beklentiler

Türkiye’nin ekonomik büyüme performansının devam etmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında da ihracatın artması ve ithalatın azalması eğiliminin sürmesi, net ihracatın büyümeye katkısını artıracak. Bu durum, ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, makine teçhizat yatırımlarının artarak devam etmesi, sanayi ve üretim kapasitelerinin gelişmesini sağlayacak.

Bakan Bolat, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecinde, ihracatın ve makine teçhizat yatırımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu iki faktör, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlenmesini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların, ülkenin makroekonomik istikrarını sağlamada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkiye’nin AB ve G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması, uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Bu başarı, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yerini daha da güçlendirecek ve uluslararası yatırımcıların ülkeye olan ilgisini artıracak. Türkiye’nin ekonomik büyüme hikayesi, diğer ülkeler için de örnek teşkil edecek nitelikte.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydederek büyük bir başarı elde etti. Bu büyüme, ülkenin ekonomik gücünü ve potansiyelini ortaya koyarken, gelecekte daha da güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacağının sinyallerini veriyor.