Bahçeli: Terörün Bitirilmesi Milli Bir Ülküdür, Kararlılığımızdan Vazgeçmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadeleden Türkiye-ABD ilişkilerine, belediyelerdeki görevden uzaklaştırmalardan Türk birliğine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, MHP’nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

"Yaptığımız ve Söylediğimiz Her Şeyin Arkasındayız"

Devlet Bahçeli, terörle mücadelenin milli bir mesele olduğunun altını çizerek, “Vatan tehdit altındayken oy veya seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek, bizim kitabımızda yazmayan bir alçalma halidir,” dedi. Terör örgütü PKK’nın sonunun geldiğini ifade eden Bahçeli, hiçbir terörist için güvenli bir alan kalmadığını vurguladı.

Kürt vatandaşlarla olan kardeşlik bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine değinen Bahçeli, “Kürt kardeşlerimizle kucaklaşarak milli kardeşlik hukukunu Türkiye’nin düşmeyecek kudret mevzi haline getirmek, geleceğe ve geçmişe olan sadakatimizin bir nişanesidir,” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası ve Ortak Alfabe

Bahçeli, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabe çalışmalarını da değerlendirdi. 2024 yılında tamamlanması planlanan 34 harfli alfabenin Türk birliğini güçlendirecek tarihi bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bu gelişme, Türkiye Yüzyılı’nın meşalesini daha da parlatacaktır,” dedi.

CHP’ye Yönelik Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, CHP ve Demokratik Emek Partisi'nin (DEM) belediyeler üzerinden gerçekleştirdiği eylemleri “ahlaken bitik bir siyaset örneği” olarak nitelendirdi. CHP’nin bazı söylemlerinin toplumsal nifak tohumları ekmeye çalıştığını iddia eden Bahçeli, “Kürtler ve Aleviler bizimdir; milli birliğimizin ana damarlarıdır,” dedi.

Belediyelerdeki Görevden Uzaklaştırmalar

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerindeki görevden uzaklaştırmalara da değinen Bahçeli, CHP’nin bu süreçteki tutumunu eleştirdi. Bahçeli, “CHP ile DEM’in nasıl tek yumurta ikizine dönüştüğü, belgelerle ortaya konulmuştur,” diyerek, CHP’nin DEM ile iş birliğini eleştirdi.

ABD ile İlişkiler ve Trump’ın Başkanlığı

ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye’nin önceliğinin milli çıkarlar olduğunu belirtti. “ABD ile temiz bir sayfa açılması gerektiğini düşünüyoruz,” diyen Bahçeli, yeni başkan Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili politikalarının yakından takip edileceğini söyledi. Bahçeli, özellikle Trump’ın Filistin-İsrail meselesi, PKK/YPG terör örgütlerine bakışı ve Türkiye ile ilişkilerdeki yaklaşımının belirleyici olacağını vurguladı.

Milli Birlik Mesajı

Konuşmasında sık sık milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, Türk milletinin ortak değerlerini koruma konusunda asla geri adım atılmayacağını ifade etti. “Silah varsa siyaset yoktur, ihanet varsa demokrasi yoktur,” diyen Bahçeli, MHP’nin milli birlik ve kardeşlikten yana tavır aldığını bir kez daha hatırlattı.

Bu açıklamalar, Bahçeli’nin MHP’nin ülke siyaseti üzerindeki etkisini ve duruşunu güçlü bir şekilde sergilediği bir konuşma olarak dikkat çekti.