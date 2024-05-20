Yılmaz Erdoğan’ın büyük ilgi gören dizisi "İnci Taneleri", 23 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de 16. bölümüyle Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen 16. bölümüne dair ikinci fragman yayınlandı ve fragman, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı. Bu bölümde, Azem ve Piraye’nin ilişkisi, Dilber’in eski kocasıyla yaşadığı sorunlar ve yeni gelişmeler dikkat çekiyor.

Azem, Piraye ve kızıyla ilgili önemli bir kararın eşiğindedir. Piraye’ye ve kızına karşı olan duyguları derinleşirken, geçmişindeki bazı sırları açığa vurma gereği duyar. Bu sırlar, Azem’in hayatındaki önemli dönüm noktalarını ve duygusal çalkantılarını izleyicilere sunacak.

Dilber ise eski eşiyle ilgili yeni sıkıntılar yaşamaktadır. Eski kocası, aynı otele yerleşir ve bu durum Dilber için oldukça rahatsız edici hale gelir. Kendisini huzursuz eden bu durumu çözmekte zorlanan Dilber, Azem’den yardım ister. Azem’in yardımıyla bu sorunla nasıl başa çıkacağı ise merak konusudur.

Dizinin bu yeni bölümünde, karakterlerin yaşadığı içsel ve dışsal çatışmalar, izleyicilere dramatik anlar yaşatacak. Azem’in geçmişiyle yüzleşmesi, Piraye’ye ve kızına karşı olan sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi, ve Dilber’in eski kocasıyla olan mücadelesi, hikayeyi daha da derinleştiriyor.

Yılmaz Erdoğan’dan "İnci Taneleri" Yeni Bölümüyle 23 Mayıs Perşembe Akşamı Saat 20.00’de Kanal D’de!