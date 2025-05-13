Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülkenin toplumsal güvenlik ve istikrar yolculuğunda yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, “Huzurlu ve güçlü bir Türkiye’yi adım adım inşa ediyoruz” dedi.

Türkiye-Balkanlar Medya Forumu’nda konuşan Altun, ülkenin geçmişte çeşitli tehditlerle sınandığını, ancak artık bu girişimlerin etkisiz hale geldiğini söyledi. Altun’a göre, Türkiye, içeride birlik ve güven ortamını sağlamlaştırırken, dış politikada da çözüm odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor.

“Toplumda huzuru bozmaya yönelik çabalar karşılık bulamayacak”

Altun, geçmişte halkın kaygılarını suistimal eden yöntemlerle sonuç alınmaya çalışıldığını, ancak bu tarz yaklaşımların artık geçerli olmadığını dile getirdi. “Türkiye’de artık kaygı iklimi oluşturarak yön belirlemek mümkün değil,” diyen Altun, güçlü liderlik ve toplumsal dayanışma ile güvenli bir gelecek inşa edildiğini vurguladı.

Barış diplomasisinde Türkiye’nin rolü artıyor

Fahrettin Altun, Türkiye’nin uluslararası alandaki yapıcı rolüne de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya hem Ukrayna liderleriyle doğrudan temas kurarak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktardı. Aynı şekilde, Güney Asya'daki son gerilimde de Türkiye’nin arabuluculuk girişimlerinin etkili olduğunu ifade etti.

Balkanlar’la iş birliği güçleniyor

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle her alanda güçlü ilişkiler kurduğunu belirten Altun, güvenlikten ekonomiye, medyadan altyapı projelerine kadar kapsamlı işbirliklerinin sürdüğünü söyledi. Türkiye’nin bölgede barış ve refahı önceleyen politikaları sayesinde halklar arasında yakınlaşma sağlandığını aktardı.

Bilgi kirliliğiyle mücadele vurgusu

Altun, bilgi güvenliği konusuna da değinerek, Türkiye’ye yönelik manipülatif içeriklere karşı kurumsal düzeyde mücadele yürütüldüğünü söyledi. Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini Balkan ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Medya işbirliği ve iletişim stratejisi

TRT Balkan ve Anadolu Ajansı’nın bölgedeki medya faaliyetlerine dikkat çeken Altun, ortak projeler ve eğitimlerle medya alanında da bölgesel etkileşimin güçlendiğini belirtti. Genç medya profesyonellerine yönelik eğitimlerin önemini vurgulayan Altun, iletişimin barış inşasındaki rolünü hatırlattı.