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Alo Tiyatro, merhum usta oyuncu Ferdi Merter Anısına oyun çıkarıyor
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Alo Tiyatro, merhum usta oyuncu Ferdi Merter Anısına oyun çıkarıyor

Alo Tiyatro bu yıl muhteşem bir rejiye imza atıyor. Tiyatronun kurucusu Deniz könülşök yeni sezonda sahnelenecek olan oyunu, geçen yıl kaybettiğimiz Duayen sanatçı ve hocası olan Ferdi Merter'in anısına çıkartıyor.

Alo Tiyatro bu yıl muhteşem bir rejiye imza atıyor. Tiyatronun kurucusu Deniz könülşök yeni sezonda sahnelenecek olan oyunu, geçen yıl kaybettiğimiz Duayen sanatçı ve hocası olan Ferdi Merter'in anısına çıkartıyor.

Oyun; Ressam bir kadının makinist sevgilisinin en yakın dostu tarafından tacize uğraması sonucu yaşadığı travmaları anlatıyor. Bu oyunu anlatan Deniz KÖNÜLŞÖK daha önce kimsenin yapmadığı bir rejiyle sahneleyeceğini ve hocası Merhum Usta Oyuncu Ferdi Merteriçin ''şanına değer bir oyun olmalı, umarım güzel bir sezon bizi bekler'' dileklerini dile getirdi. Başrollerini Selinay Şahin, Amed Taş, Deniz Könülşök paylaşıyor. Merakla bekliyoruz bakalım.

Hadi hayırlısı....

ALO TİYATRO YENİ YETİŞKİN OYUNU İLE SAHNELERİNİ AÇIYOR

Muhteşem bir oyun daha sezonda sahnelenmeye hazır. Alo Tiyatro perdesini kapatmadan sezona devam ediyor. Makinist adlı oyunla sahnelerde ki yerlerini almaya hazırlanan Alo Tiyatro ekibi 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan oyuna daha şimdiden ilgi artmaya
başladı.

Oyun; Ressam bir kadının makinist sevgilisinin, en yakın dostu tarafından tacize uğraması sonucu yaşadığı travmaları anlatıyor. 3 kişilik dev kadrosunda yer alan oyuncular arasında Selinay Şahin ve Amed Taş'ın da bu oyunun kadrosunda olması çok şaşırttı ve bu sezon aldıkları en büyük hediye ise Medya 24 ün destek ve sponsorluğu oldu. Deniz Könülşök Medya 24 ün Sahibi İlker Karaca'ya sonsuz teşekkürlerini dile getirdi.

MAKİNİST ADLI OYUN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Alo Tiyatroya bu sezon gümbür gümbür geliyor. Yeni sezonda Medya 24 ve İlker Karaca'nın sponsorluk destekleri ile Alo Tiyatro gücüne güç katarak yoluna devam ediyor. Bu büyük haberi dile getiren Deniz Könülşök heyecan dolu bir sezon geçireceklerini belirtti. 16 Kasım'da Profilo AVM'de gerçekleşecek olan Makinist adlı oyunda Deniz Könülşök, Selinay Şahin ve Amed Taş sahnede yerlerini alacak.

Oyun; Ressam bir kadının makinist sevgilisinin en yakın dostu tarafından tacize uğraması sonucu yaşadığı travmaları anlatıyor. Mevcut ekibi ve yeni destekleri ile birlikte çok daha eşsiz oyunları çıkarmanın dışında sinemaya yönelikte bazı projeler içinde hazırlıkların sürdüğünü söylemekten geri kalmayalım..


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