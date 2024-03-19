Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilme kararı mı geliyor? Ali Koç açıkladı!

Trabzonspor ile oynanan maçta yaşananlar sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen mücadelede, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, fanatizmin çirkin yüzünü bir kez daha sergiledi.

Trabzonspor'un 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği sağlamasıyla öne geçen Fenerbahçe, son dakikalarda attığı golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Ancak, maçın ardından yaşananlar sahanın içinde değil, tribünlerde patlak verdi.

Olaylar Kontrolden Çıktı

Taraftarların sahaya girmesiyle birlikte olaylar kontrolden çıktı. Sahaya inen taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuları hedef alarak saldırıya geçince durum kritik bir hal aldı. Taraftarlar ile oyuncular arasında yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular, soyunma odasına çekilmek zorunda kaldı.

Ali Koç'un Açıklaması

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp kanalı FB TV üzerinden açıklamalarda bulundu. Koç, yaşanan olayların ardından ligden çekilme dahil olmak üzere her türlü alternatifi değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurdu.

"Müdahale Edilmeliydi"

Ali Koç, Cumhurbaşkanı ve bakanların müdahalesiyle yaşanan olaylara değinerek, "Dünkü yaşananlar herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanacak olaylar değildi. Dolayısıyla, biz 2 Nisan'da toplanacağız. Ben biraz önce Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.