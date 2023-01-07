Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık, TYB 2022 Kamusal Yayıncılık ödülünü kazandı

Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık günümüze değin yüzlerce kültür ve sanat yayınını kitapseverlerle buluşturdu. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kamusal yayıncılık alanında en başarılı kuruluş olarak seçtiği Albaraka Kültür Sanat Yayınları emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Yurt içi ve Yurt dışında 45 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdüren Türkiye Yazarlar Birliği 2022 yılının 'Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödüllerini açıkladı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, düzenlediği basın toplantısıyla ödül alan kişi, kurum ve kuruluşları açıkladı. Prof. Dr. Arıcan " Milletimizi bir arada tutan kadim değerlerimizin ve milli kültürümüzün muhafazası, geliştirilmesi, yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması için 45 yıldır TYB'nin çalışmalar yaptığı ve örnek kuruluşları Türkiye kamuoyuyla buluşturduklarının" altını çizdi.

Kamusal yayıncılık konusunda çalışmalar yapan ve kurulduğu tarih olan 2019 yılından beri yüzlerce önemli esere imza atan Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. yayınları 2022 Türkiye Yazarlar Birliği tarafından en başarılı yayınevi ödülünü aldı.

Uzun yıllardan beri Türkiye'de finans konusunda önemli faaliyetler gerçekleştiren Albaraka yönetiminden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Albaraka olarak bu topraklarda yeşeren kültürel değerleri yaşatıp gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz."

"Bu inanç doğrultusunda sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikerden 'Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip sergisi, bugüne kadar yirmiyi aşkın şehirde Albaraka Koleksiyonu'ndan Seçme Eserler Sergisi' ona yakın ülkede sanatseverlerle buluştu."

"Altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Albaraka Hat Yarışması' dünyadaki en önemli üç hat yarışmasından biri haline geldi. Marmara Üniversitesi ile iş birliği içinde vücuda getirdiğimiz Albaraka Sanat Akademisi, iki yüzü aşkın öğrenciye Klasik sanatlar alanında eğitim veriyor."

"Klasik İslam Sanatlarına hasredilmiş Türkiye'deki ilk sergi mekanı olan Albaraka Sanat Galerisi her yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hat, Tezhip, ebru resim ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarına ait eserlerden oluşan sanat koleksiyonumuz ise bugün bir çok kurum ve kuruluşun sergi için eser talep ettiği bir koleksiyon konumuna ulaştı."

"Kültür sanat faaliyetlerimizin yanı sıra Albaraka Yayınları markasıyla özellikle İslami Finans, İktisat ve Yönetim olmak üzere, pek çok alanda neşredilen kitaplarla yayıncılık yelpazemiz kısa sürede genişledi ve büyük bir okur kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı."

"Ufuk açıcı telif ve tercüme eserlerle okurlarının düşünce dünyasını zenginleştiren Albaraka Yayınları'nın çalışmaları hız kesmeden devam edecek."