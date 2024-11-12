Duygusal Yolculuğa Hazır Olun: Akıldan Kalbe'nin Afişi Yayınlandı!

20 Aralık'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Akıldan Kalbe, aile bağları, aşk ve yaşam mücadelelerini derin bir duygu yoğunluğuyla sinema perdesine taşıyor. Sinehane ve Üs Yapım imzası taşıyan film, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün'ün üstlendiği, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Etkileyici Oyuncu Kadrosu

Başrollerinde Türk sinemasının usta isimlerinden Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in yer aldığı film, etkileyici oyuncu performanslarıyla şimdiden merak uyandırıyor. Filmden ilk görsel olan afiş, “Ailen için neleri göze alabilirsin?” sloganıyla paylaşılırken, güçlü bir hikaye vadediyor.

Hikayesiyle Yürekleri Titretecek

Akıldan Kalbe, seyirciyi aşkın ve ailenin önceliklerini sorgulatan bir hikayeye davet ediyor. Film, hayatta verilen kararların ve bunların beraberinde getirdiği sonuçların izlerini sürerken, izleyiciyi kendi değerlerini sorgulamaya itiyor. Aile bağlarını ön planda tutan ve aynı zamanda bireylerin iç dünyasındaki çatışmaları da ortaya koyan yapım, izleyicilere bir iç hesaplaşma fırsatı sunacak.

Yoğun Duygusal Anlar

Bir yandan şefkatle aktarılan aile ilişkileri ve yaşam mücadeleleri, diğer yandan insanın değer yargılarını derinden sarsan sorular… Akıldan Kalbe, bu iki unsuru bir araya getirerek izleyicilere yoğun duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor. Aşk ve aile kavramlarına yeni bir bakış açısı kazandıran yapım, sinemaseverler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Sinemada Buluşalım

Filmin dikkat çeken afişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görselde kullanılan güçlü slogan, filmi bekleyen izleyiciler arasında büyük bir merak dalgası oluşturdu. 20 Aralık'ta sinema salonlarında yerini alacak olan Akıldan Kalbe, güçlü hikayesi ve duygusal dokunuşlarıyla bu yılın iddialı yapımları arasında yer alıyor.