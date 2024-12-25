Nedim Yamalı’dan Sürpriz Hamle: AK Parti’ye Katıldı, Meclis Dengesini Değiştirdi

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yamalı’ya rozetini taktı.

Nedim Yamalı AK Parti’ye Döndü

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa ettikten sonra AK Parti’ye katılarak siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Yamalı’nın parti değişikliği, Meclis’teki dengeleri de etkiledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yamalı’ya partisinin grup toplantısında AK Parti rozetini takarak, onun dönüşünü resmileştirdi.

Meclis’te Denge Değişti

Yamalı’nın istifası, TBMM’deki Saadet-Gelecek Grubu’nun dağılımında önemli bir değişiklik yarattı. Meclis İçtüzüğü’ne göre bir grubun varlığını sürdürebilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Yamalı’nın istifasıyla bu sayı 19’a düştü ve Saadet-Gelecek Grubu’nun resmi olarak Meclis grubu statüsü sona erdi.

Muhafazakâr Birlik Mesajı Verdi

Nedim Yamalı, AK Parti’ye katılma kararını değerlendirirken muhafazakâr kanatların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Yamalı, “Benzer değerleri paylaşan siyasi yapıların aynı çatı altında bulunması gerektiğine inanıyorum. Mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” diyerek AK Parti’ye dönüşünü savundu.

Rozeti Erdoğan Taktı

TBMM Grup Toplantısı’nda Mustafa Nedim Yamalı’ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, Yamalı’nın tecrübelerinin AK Parti’ye güç katacağını belirterek, bu adımın muhafazakâr siyaset açısından önemli bir hamle olduğunu dile getirdi.

Gelecek Partisi İçin Kritik Kayıp

Yamalı’nın istifası, Gelecek Partisi’nin Meclis’teki gücünü zayıflattı. Saadet-Gelecek Grubu, milletvekili sayısının 19’a düşmesiyle grup statüsünü kaybetti. Bu durum, Meclis’te söz hakkı ve komisyon temsiliyetinde zorluklar yaşanmasına yol açacak.

AK Parti’nin Gücü Artıyor

Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte parti, Meclis’teki gücünü daha da pekiştirmiş oldu. AK Parti, bu katılımın siyasi dayanışmayı artıracağını ve muhafazakâr değerlere sahip seçmenler arasında birliği güçlendireceğini savundu.

Yamalı’dan Birlik Çağrısı

Bağımsız kaldığı kısa süre içinde siyasi istikrarı destekleme ihtiyacını hissettiğini söyleyen Yamalı, AK Parti’ye katılma kararını muhafazakâr camiada birlik çağrısıyla açıkladı. Yamalı, “Bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz” diyerek yeni dönemde partisinin politikalarına destek vereceğini belirtti.

Muhalefetten Tepkiler Gecikmedi

Yamalı’nın geçişi, muhalefet partilerinde tepkiyle karşılandı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, bu istifanın politik amaç taşıdığını savunarak, parti gruplarının korunması gerektiğini ifade etti. Ancak AK Parti yetkilileri, bu katılımın doğal bir süreç olduğunu ve Yamalı’nın deneyimleriyle partiye katkı sağlayacağını dile getirdi.