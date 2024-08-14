AK Parti'nin 23. Yılında Bakanlardan Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin üyeleri, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesapları üzerinden kutladı. Her biri, AK Parti'nin Türkiye'ye kattığı değerleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarılarını vurgulayarak, partiye olan bağlılıklarını dile getirdi.

Bakanların Kutlama Mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin siyaset sahnesindeki rotasını "millete hizmet" olarak tanımladı. Göktaş, partinin 23 yıllık sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara" ifadelerini kullanan Göktaş, partinin geleceğe yönelik umut dolu bir mesaj verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise AK Parti'nin 23. yaşını kutlayarak, partinin umut, icraat ve geleceğin adı olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara" diyerek, partinin Türkiye’ye olan katkılarının devam edeceğine olan inancını ifade etti.

AK Parti'nin Türkiye'ye Katkıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Kurum, AK Parti’nin dev yatırımlar, savunma sanayii, çevre ve şehircilik, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda Türkiye'ye çağ atlattığını söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırarak, Türkiye’nin bağımsızlığına ve demokrasisine katkıda bulunduğunu vurguladı. Kurum, "Nice 23 yıllara" diyerek, partinin gelecekte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır." sözünü hatırlatarak, AK Parti'nin 23 yıllık sürecini değerlendirdi. Yerlikaya, Erdoğan’ın liderliğinde vesayetleri ortadan kaldıran, tüm Türkiye'yi kucaklayan bir hareket olarak AK Parti'nin tarih yazdığını ifade etti. "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz" diyerek, partinin gelecekteki hedeflerini vurguladı.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu ve 23 yıldır Türkiye'nin gelişimine öncülük ettiğini belirtti. Ersoy, AK Parti’nin sadece bir siyasi hareket olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel ve tarihi kimliğini dünya sahnesinde güçlü bir şekilde temsil eden büyük bir vizyon olduğunu söyledi. Ersoy, partinin Türkiye Yüzyılı'nda da aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise AK Parti'nin 23 yıldır milletle omuz omuza çalıştığını ve Türkiye için büyük projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Tekin, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda yapılan yatırımların Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe taşıdığını ifade etti. AK Parti olarak eğitime verdikleri önemi vurgulayan Tekin, her bir evladın potansiyelini en üst düzeye çıkarma gayretini sürdüreceklerini belirtti.