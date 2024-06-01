AK Parti, kamu kurum ve kuruluşlarında başlattığı tasarruf tedbirlerini hızla hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önderliğinde açıklanan bu tedbirler, özellikle belediyelerde kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başladı. AK Partili belediyeler, ekonomik verimliliği artırmak ve gereksiz harcamaları azaltmak amacıyla 10 başlık altında tasarruf planları hazırladı ve uygulamaya koydu.

Tasarruf tedbirlerinin ilk adımı olarak, belediyelerde makam araçlarının sayısı ciddi ölçüde azaltıldı. Yerel yönetimlerde ortak araç havuzları oluşturuldu ve amirler, mesai saatleri içinde bu havuzdaki araçları kullanmaya yönlendirildi. Ayrıca, üst düzey yöneticilere "İşe kendi imkânlarınızla gidip gelin" uyarısı yapıldı. Mesai saatleri dışında ise tüm araçlar garaja çekilerek kullanımı sınırlandırıldı. Bu uygulama, belediyelere büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağladı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkıda bulundu.

Araç kullanımı konusunda alınan bir diğer önlem ise akaryakıt limitlerinin belirlenmesi oldu. Araçlarda aylık akaryakıt tüketimi iki depo ile sınırlandırılarak, gereksiz kullanımın önüne geçildi. Bunun yanı sıra, belediyelerde fazla mesai yaptırılmaması için vardiyalı çalışma sistemine geçildi. Bu sistemle hem çalışanların iş yükü dengelendi hem de personel verimliliği artırıldı.

Belediyelerdeki bir diğer önemli tasarruf tedbiri ise araç bakım masraflarının azaltılması oldu. Araçların bakımları, dışarıda özel servislerde yaptırılmak yerine belediyelerin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sayede, bakım maliyetleri önemli ölçüde düşürüldü ve belediyeler büyük bir mali yükten kurtuldu.

Promosyon ürünleri de tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı. Belediyelerde misafirlere verilen ajanda, kalem, takvim, broşür, çanta, powerbank, USB bellek, saat, rozet, plaket ve madalya gibi promosyon ürünlerinin alımı yasaklandı. Bu ürünlere yapılan harcamalar, bütçede önemli bir kalem oluşturuyordu ve bu yasakla birlikte ciddi bir tasarruf sağlanmış oldu.

Etkinlikler konusunda da önemli kısıtlamalara gidildi. Belediyelerin düzenlediği konserler ve büyük çaplı etkinlikler minimize edildi. Ayrıca, tanıtma ve ağırlama giderleri de kısılacak kalemler arasında yer aldı. El broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemelerin alımı da durduruldu. Bu tür malzemeler genellikle yüksek maliyetli oluyor ve belediye bütçesinde büyük bir yer kaplıyordu.

Belediyeler, ilan ve reklam harcamalarında da tasarruf tedbirleri uygulamaya başladı. İlanlara getirilen kısıtlamalar ile gereksiz harcamaların önüne geçildi. Tüm bu tedbirlerin yanı sıra, yeni uygulamaların da devreye alınabileceği belirtildi. Tasarruf tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılacağı vurgulandı.

AK Parti'nin başlattığı bu tasarruf dönemi, kamu yönetiminde mali disiplinin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bu adımlar, sadece belediyelerde değil, tüm kamu kurumlarında maliyetlerin azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak. Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte, belediyelerin mali yapılarının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması hedefleniyor.