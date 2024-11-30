AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi Süreci Kahramanmaraş’ta Başlıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları kapsamında ilk il kongresini bugün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan kongre, aynı zamanda depremden etkilenen illerde başlayan süreç için önemli bir adım olacak.

Kongre Süreci ve Genel Hazırlıklar

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın 7. Olağan Kongre süreçleriyle eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe ve il kongreleri tamamlanıyor.

Parti, “AK Parti’nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını yenilediği” bir süreç olarak nitelendirilen bu kongrelerle, yeni dönemin hazırlıklarını yapıyor. İlçe kongrelerine 3 Eylül 2024’te başlayan AK Parti, şu ana kadar Türkiye genelinde 811 ilçede kongrelerini tamamladı. Bu süreçte ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve il kongre delegeleri belirlendi.

İlk İl Kongresi Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremden etkilenen illerden başlatılan il kongrelerinin ilki, Kahramanmaraş’ta yapılacak. Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin etkilediği bölgelerden biri olması nedeniyle bu süreçte öncelikli il olarak seçildi. Kongre sonrası Erdoğan’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek depremzede konut teslim törenine de katılması bekleniyor.

Kadın ve Gençlik Kolları Kongreleri

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, 7. Olağan Kongre hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik Kolları, ilçe kongrelerine 25 Ekim 2024’te Mardin’in Nusaybin ilçesinde başladı ve şu ana kadar yaklaşık 500 ilçede kongrelerini tamamladı. İl kongrelerinin ise 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde başlaması planlanıyor.

Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi için de çalışmalar devam ediyor. Aralık ayı sonunda ilçe kongrelerini tamamlamayı hedefleyen Kadın Kolları, bu süreçte 214 ilçede kongre düzenledi.

Deprem Bölgesi ve Kongre Süreci

AK Parti, depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara özel bir önem veriyor. Kahramanmaraş’ta başlayacak il kongre süreci, bu bölgedeki vatandaşlara destek mesajı verirken aynı zamanda bölgeyi yeniden yapılandırma sürecini de hızlandırmayı amaçlıyor. Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek kongreler, bölgedeki dayanışma ruhunun pekişmesini hedefliyor.

Büyük Kongreye Giden Yol

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi’ne giden süreç, il kongreleriyle tamamlanacak. Mersin, Malatya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mardin ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerin yanı sıra 52 farklı ilde kongrelerin yapılması planlanıyor. Bu süreçte teşkilatın tüm kademeleri, yeni döneme hazırlık amacıyla yenileniyor ve güçleniyor.

Yeni Dönem Vizyonu

Kongreler, sadece parti içi yapılanma açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin gelecekteki siyasi hedeflerine yönelik bir yol haritası oluşturulması açısından da büyük önem taşıyor. AK Parti, bu süreçte hem teşkilatlarını güçlendirmeyi hem de halkla daha yakın bir ilişki kurmayı hedefliyor.