Ahmet Özer’in PKK Bağlantısı Soruşturmasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından dikkat çeken iddialar ve delillerle gündemde. Özer’in terör örgütü üyeleriyle olan bağlantıları ve seçim öncesi PKK’dan destek istediğine dair kayıtlar soruşturma dosyasına girdi. Esenyurt Belediye Başkanı’nın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde PKK bağlantılı isimlerden destek talep ettiği telefon görüşmeleri, delil olarak öne sürüldü.

Taziye Görüşmesi Kayıtlarda

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici delillerden biri, Özer’in PKK ile bağlantılı kişilere yaptığı telefon görüşmesi. Kayıtlara göre, Ahmet Özer’e, PKK’nın dağ kadrosunda iki kardeşi bulunan ve terör suçundan cezaevinde yatan başka bir kardeşe sahip Mehmet Kaya’ya taziye dileklerini iletmesi önerildi. Özer, taziye önerisi üzerine Kaya’nın partideki önemini sorarak, “Parti için önemi ne?” dedi. Telefonun diğer ucundaki kişi, Kaya’nın ailesinin PKK ile güçlü bağları olduğunu belirtti. Bu bilginin ardından Özer, Kaya’yı arayıp başsağlığı diledi ve CHP’ye destek istedi.

Özer’in Tutuklama Gerekçesi

Ahmet Özer, Silivri Cezaevi’ne gönderilirken, tutuklama gerekçesi olarak “örgütle hiyerarşik bağlantı” gösterildi. Soruşturma kapsamında, Özer’in iki aylık dönemde dinlemeye takılan görüşmeleri önemli deliller arasında sayıldı. Mahkeme, Özer’in kaçma veya delilleri yok etme ihtimaline dikkat çekerek tutuklama kararı verdi. Özer’in, terör örgütü üyeleriyle yaptığı 694 telefon görüşmesi ve PKK’nın Avrupa’daki liderlerinden Remzi Kartal ile gerçekleştirdiği 14 konuşma, iddiaların temelini oluşturdu.

Mehmet Kaya ile “Değerli Evlatlar” İfadesi

Dinleme kayıtlarında Ahmet Özer, Mehmet Kaya ile yaptığı konuşmada, Kaya’nın terör örgütü üyesi kardeşlerine “değerli evlatlar” ifadesini kullanarak başsağlığı dileklerini iletti. İkilinin konuşması şu şekilde geçti:

Ahmet Özer: Başın sağ olsun Mehmet.

Mehmet Kaya: Sağ ol hocam, hürmet ediyorum.

Ahmet Özer: Annemiz vefat etmiş.

Mehmet Kaya: Allah razı olsun, sağ ol hocam.

Ahmet Özer: Çok değer verdiğimiz bir annemizdi.

Mehmet Kaya: Sağ olasın hocam.

Ahmet Özer: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.

Bu diyalog, soruşturma dosyasına önemli bir kanıt olarak eklendi.

Ziyareti Hatırlamadığını İddia Etti

Ahmet Özer’in, 15 Aralık 2023’te Van’daki MEBYA-DER isimli terör bağlantılı derneğe yaptığı ziyaret de soruşturmanın bir parçası oldu. Özer, bu ziyareti hatırlamadığını iddia ederek, “Oraya gidip gitmediğimi hatırlamıyorum,” dedi. Ofisinde ele geçirilen belgelerle ilgili ise “Makam odama yüzlerce insan girip çıkıyor, hangi belge ne zaman gelmiş bilmiyorum,” savunmasını yaptı.

Seçim Bağışları İddiası

Soruşturmada, Özer’in banka hesap hareketleri de incelendi. 29 Mart’ta hesabına 40 bin dolar transfer edildiği tespit edilen Özer, bu paranın “seçim bağışları” olduğunu savundu. Ayrıca, hesabından terörle bağlantılı isimlere gönderilen 482 bin 750 lira da inceleme altında. Özer’in, bu ödemelerin seçim harcamaları kapsamında olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

PKK Elebaşı ile Görüşmeler

Ahmet Özer’e, PKK’nın Avrupa’daki firari liderlerinden Remzi Kartal’la yaptığı görüşmeler de soruldu. Özer, “Remzi Kartal aynı aşiretten bir hemşerimdir. Onunla ideolojik veya siyasi bir bağım yok,” açıklamasını yaptı. Özer, Vanlı oldukları için geçmişte irtibatları olduğunu kabul ederken, terör örgütüyle bağlantıyı reddetti.

Belediye Başkanı Vekilliğine Atama

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine geçici olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u atadı. Görev değişikliği, Esenyurt Belediyesi’nin işleyişinde aksama yaşanmaması için hızlıca gerçekleştirildi.

Terör Propagandası Konseri

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği festivalde sahne alan Rojda Şenses’in konseri sırasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar da soruşturmanın bir diğer önemli başlığı. Özer, “Ben davet etmedim, memurlar ayarladı,” diyerek sorumluluğu kabul etmedi. Ancak, konser sırasında sanatçıya sarılarak “Müthiş bir ses,” dediği görüntüler, iddiaları destekler nitelikte.