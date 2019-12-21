6 milyon lira dolandırmış

iBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü'nde mali hizmetler biriminde çalışan işçinin, kurumu 6 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nebağlı İETT Genel Müdürlüğü'nde tazminat vurgunu skandalı yaşanıyor. Kurum içinde başlatılan soruşturmada, İETT Mali Hizmetler biriminde çalışan S.I'nın kurumdan ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran eski çalışanların evrakları üzerinden kurumu dolandırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 6 milyon liranın zimmete geçirildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı öğrenildi. Kamu zararının ise daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Hürriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İETT Mali Hizmetler biriminde ekonomist kadrosunda 17 yıldır çalışan S.I. 90 bin ile 150 bin lira arasında değişen miktarlarda 21 kez usulsüz para çıkışına imza attığı tespit edildi. Üst düzey yetkililerden edinilen bilgiye göre; kurumda çalışıp ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran kişilerin dosyaları üzerinden sahte alacaklılara banka havalesi yapıldı. Havale işlemi için kurum yöneticilerinin bazılarının ise imzalarının taklit edildiği belirtildi. Yani tazminat alan kişilerin evrak numaraları üzerinden sahte isimlerle yeniden evrak düzenlenmiş ve mükerrer ödeme yapılmış.