258 Saat Sonra Gelen Mucize

Enkaz altında kalan Neslihan Kılıç depremin üzerinden 258 saat sonra canlı olarak enkaz altından çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enzakının altında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç, iş makinesi opöratörünün çalışma yaptığı sırada fark edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Neslihan Kılıç, depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşattı.

Kepçe operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark edince ekiplere haber verdi. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılıç'a ulaştı.

Yapılan çalışma ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Neslihan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.