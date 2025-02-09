Kadın İstihdamında Büyük Başarı! 1 Yılda 882 Bin Kadın İş Hayatına Katıldı

Kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan İş Pozitif Projesi, ilk yılında büyük bir başarıya imza attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, proje kapsamında tam 882 bin 225 kadının iş hayatına kazandırıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin birinci yılını tamamladığını ve kadınlara yönelik istihdam desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmayı hedefleyen proje, eğitimden işe yerleştirmeye kadar geniş kapsamlı destekler sunuyor.

1 Milyondan Fazla Kadına Kariyer Desteği

Proje kapsamında, kariyer danışmanları 1 milyon 127 bin 195 kadınla bireysel görüşmeler gerçekleştirerek onların kariyer planlamalarına yardımcı oldu. Bu süreçte 107 bin 978 kadın, Toplum Yararına Programlar çerçevesinde iş hayatına kazandırıldı.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmesi amacıyla başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ise 128 bin 692 kişi, çalışma hayatına adım atmak için hazırlık eğitimlerinden geçti. Programın en büyük hedeflerinden biri, kadınların kalıcı istihdama erişimini kolaylaştırarak uzun vadede iş gücüne katkı sağlamalarını teşvik etmek.

Kadınların Üretimdeki Gücü Artıyor

Kadın istihdamına yönelik teşviklerin süreceğini belirten Bakan Işıkhan, kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirmek için yeni projelerin de devreye alınacağını vurguladı. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde kadın girişimciliği ve istihdamı teşvik eden destek programlarının artırılacağını ifade eden Işıkhan, "Kadınlarımızın üretimde, ekonomide ve iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İş Pozitif Projesi, sadece iş imkânları sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların mesleki yeterliliklerini artırmalarına ve iş dünyasında daha güçlü adımlar atmalarına destek sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda kadın istihdamının daha da artması beklenirken, bu tür projelerin sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor.