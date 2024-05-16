Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, Yeni Bölümde Sürpriz İsimler

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi, perşembe akşamları ekran başındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan 14. bölümde, iki yeni oyuncu kadroya dahil olacak. Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz, dizide anne-oğul olarak izleyicilerin karşısına çıkacaklar.

Bora Cengiz, Nehir’in tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren 'Arcan' karakterine hayat verecek. Diğer yandan, Gülenay Kalkan ise ‘Arcan’ın annesi olan ‘Mahun Hanım’ karakterini canlandıracak. Bu yeni karakterlerin diziye eklenmesiyle, Azem’in uzun süredir aradığı kızı Nehir’in hikayesi daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta isimler bulunuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez yer alıyor.

Perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanan ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yeni bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.