Yetersiz Beslenen Üniversite Öğrencilerine Gıda Desteği

Gittikçe ağırlaşan ekonomik şartlar yüzünden yeteri kadar beslenemeyen öğrencilere belediye "İstanbul Senin Yanında" projesi ile beslenme desteği sağlıyor. İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaşan bu hizmetin daha çok öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

ÇORBA VE NOODLE DAĞITIYORLAR

İBB, ekonomik şartların zorluğunu gözeterek "İstanbul Senin Yanında" projesi kapsamında öğrencilere beslenme desteği sunuyor. İstanbul üniversitesi , Beyazıt kampüsü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Kampüsü, İstanbul Teknik üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde içinde 'Çorba, Noodle makarna ve karikatür defterinin bulunduğu setler' öğrencilere ulaştırılıyor.

Kampüste Çözüm Birimi Mobil araçları ve İBB Kütüphaneleri tarafından 25 Ocak 2023 tarihine kadar setlerin dağıtımı sürecek.