Ünlü oyuncu Barış Arduç, "Kiralık Aşk" dizisiyle büyük bir kariyer çıkışı yakalamasının ardından birçok projede yer alarak önemli deneyimler kazandı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arduç, yurt dışında da büyük bir popülariteye sahip. Şu sıralar Hande Erçel ile birlikte çekimleri Temmuz sonuna kadar sürecek olan "Rüzgara Bırak" filminde rol alan Arduç, aynı zamanda yeni bir dizi projesine de adım atıyor.

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden yapımcı Saner Ayar, Barış Arduç’un yeni dizisi hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. "Patron" adıyla bilinen bu yeni dizi, Now televizyon kanalı için hazırlanıyor ve çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

yılını kutlayan O3 Medya grubu tarafından hazırlanan bu yeni proje ile Barış Arduç, ekranlara çok farklı bir rolle dönmeye hazırlanıyor. 2021-2023 yılları arasında yayınlanan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönmenin heyecanını yaşıyor.

Saner Ayar, Barış Arduç ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Barış’ı çok seviyorum. Onun projelere duyduğu heyecanı ve kendini projelere adamasını çok takdir ediyorum. Benden daha çok senaryo için uğraşan, katkı sağlamaya çalışan ama bunu hiçbir problem yaratmadan yapmasını seviyorum." Ayar’ın bu sözleri, Barış Arduç’un projelere olan bağlılığını ve çalışma disiplinini ortaya koyuyor.

"Rüzgara Bırak" filminin çekimlerinin ardından yeni dizi projesine odaklanacak olan Barış Arduç, bu projede kiminle partner olacağı ise henüz belli değil. Dizinin senaryosunu Aslı Zengin kaleme alıyor ve hikaye detayları senaryo geldikten sonra netleşmeye başlayacak.

Yeni dizinin konusu ve diğer ayrıntılar şimdilik gizemini korusa da, Barış Arduç’un yeni rolüyle yine hayranlarını ekrana kilitleyeceği kesin. Ünlü oyuncunun projelere duyduğu heyecan ve kendini adaması, dizinin büyük bir ilgiyle beklenmesini sağlıyor.