Arka Sokaklar’ın Usta İsmi Zafer Ergin’den Samimi Açıklamalar!

Türk televizyon tarihine damga vuran Arka Sokaklar dizisinin sevilen ismi Zafer Ergin, Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler programına konuk oldu. Rıza Baba karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dizinin toplumsal etkilerini, uzun yıllara yayılan kariyerini ve kişisel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

700 Bölüm ve Türk Toplumuna Etkisi

20 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Ergin, projenin halk tarafından neden bu kadar benimsendiğini şöyle açıkladı:

"Biz, diğer dizilerden farklı olarak sıcak, insana dokunan ve paylaşılacak hikâyeler anlatıyoruz. Seyirci bizi gerçekten seviyor ve bu sevgiyi hissettikçe daha da motive oluyoruz.”

Dizinin toplum üzerindeki etkisine de değinen Ergin, Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı bir ziyaret sırasında yaşadığı anıyı anlattı:

"Kapıdaki genç polis memurları beni görünce duygusal anlar yaşadılar. ‘Sizinle büyüdük, sizi izleyerek polis olmaya karar verdik’ dediler. Bu, işimizin ne kadar değerli olduğunu gösteren bir örnek."

Oyunculuk ve Disiplin Üzerine

Uzun soluklu projelerde çalışmanın kolay olmadığını vurgulayan usta oyuncu, işini severek yapmanın önemine değindi:

"Eğer yaptığınız işten keyif almıyorsanız, bir noktadan sonra sürdürülebilir olmuyor. Oyunculuk da böyle bir meslek. Disiplinli ve tutkuyla yapılan her iş, karşılığını mutlaka bulur.”

Genç nesil oyuncularla ilgili görüşlerini paylaşan Ergin, meslektaşlarının disiplinli bir çalışma düzeni oluşturmasının önemine dikkat çekti:

"Ben yıllarca spor yaptım, tiyatro öncesi bile 1.5-2 saat antrenman yapardım. Spor, bedeni ve zihni dinç tutar. Ancak bilinçsiz sporun zararları da var. Genç oyuncuların hem fiziksel hem de mental olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum.”

Televizyon ile İlişkisi

Günümüz dizilerini takip edip etmediği sorulduğunda ise Ergin, yoğun temposu nedeniyle çok fazla dizi izleyemediğini belirtti:

"Fırsat buldukça izliyorum ama televizyona bağımlı değilim. Kendi dizimizi takip ediyorum ama meslektaşlarımın projelerini de izlemek gerektiğine inanıyorum. Özellikle kaliteli yapımlar olduğunda kaçırmamaya çalışıyorum."

Yabancı dizilere de ilgisi olduğunu dile getiren usta oyuncu, farklı hikâye anlatım tarzlarını gözlemlemenin oyunculuk açısından büyük fayda sağladığını ifade etti.

Komediye Yeşil Işık!

Daha çok aksiyon ve dram türündeki yapımlarda rol alan Ergin, komedi projelerine sıcak baktığını ancak bugüne kadar böyle bir fırsat bulamadığını söyledi:

"Komedi oynamak isterdim ama hiç nasip olmadı. Hayatın komik taraflarını yaşıyoruz, belki bir gün sahnede de bunu deneyimleme şansım olur.”

Zafer Ergin, samimi açıklamalarıyla izleyicilere hem mesleki hem de özel hayatına dair yeni bakış açıları sundu. Oyunculuk, disiplin ve kariyer üzerine değerli görüşlerini paylaşan usta sanatçı, gelecekte de farklı projelerle izleyici karşısında olmaya devam edeceğini belirtti.